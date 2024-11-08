Лидеры ЕС продлили миссию по подготовке ВСУ на два года с бюджетом 409 млн евро

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Лидеры ЕС на саммите в Будапеште продлили миссию по подготовке ВСУ на два года с бюджетом 409 миллионов евро, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

"Европейский совет утвердил решение о продлении мандата Миссии ЕС по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года", – отмечается в заявлении.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро. Если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро, уточнил он.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине последний пакет помощи стоимостью более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом победившего на выборах республиканца Дональда Трампа.

Из оставшейся суммы на помощь Киеву 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы, еще около 4,3 миллиарда – на изъятие имеющихся вооружений со складов.