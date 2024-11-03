WP: в ЕС готовятся к изменению курса США по поддержке Украины

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В Евросоюзе готовятся к изменению курса США в вопросе военной поддержки Украины, если на президентских выборах в Штатах победит республиканец Дональд Трамп, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.

"Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву", – говорится в публикации.

Как отмечают европейские политики, потеря американской поддержки в области обороны нанесет по самому Евросоюзу "сокрушительный удар".

Кроме того, в Евросоюзе, по данным издания, уже подготовили проект ответных торговых пошлин, если Трамп после избрания вновь начнет вводить пошлины на продукцию ЕС, а также стратегию переговоров с республиканцем.

Ранее сообщалось, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Данный транш стал 69-м по счету с августа 2021 года. В него вошли системы для перехвата воздушных целей, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, а также противотанковые средства и бронемашины.