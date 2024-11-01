США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов

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США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

Данный транш стал 69-м по счету с августа 2021 года. В него вошли системы для перехвата воздушных целей, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, а также противотанковые средства и бронемашины.

В частности, пакет включает снаряды для ЗРК NASAMS и комплексов HIMARS, ракеты Stinger, а также артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 миллиметров.

Ранее Европейский парламент одобрил механизм выделения Украине кредита на 35 миллиардов евро, который предстоит погасить за счет доходов от замороженных активов России. За подобную инициативу проголосовали 518 евродепутатов против 56 несогласных и 61 воздержавшегося.

СМИ также недавно узнали, что президент Украины Владимир Зеленский просил у союзников крылатые ракеты "Томагавк". Сам он оказался недоволен утечкой информации, заявив, что теперь "между партнерами нет ничего конфиденциального".

