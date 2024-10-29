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Один из секретных пунктов в так называемом плане победы президента Украины Владимира Зеленского подразумевает передачу Киеву крылатых ракет "Томагавк". Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Указывается, что это требование вошло в пакет "неядерного сдерживания". При этом собеседник газеты заявил, что это абсолютно невыполнимая просьба. Ракеты имеют дальность в 7 раз больше, чем уже у полученных Украиной ATACMS.

Тотальная коррупция на Украине в итоге похоронит страну, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он заявил, что Украина держится только за счет вливаний Запада, а коррупция разрушает уже не только военно-промышленный комплекс, но и армию.



"Украинские коррупционеры понимают, что будущего нет, они скупают недвижимость за границей", – заключил эксперт.

Ранее экс-председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли указал, что прекращение финансовой и военной помощи Киеву со стороны США и других стран НАТО станет катастрофой для Украины. ВСУ смогут сражаться, но все это приведет к стратегической победе России, уверен он.

