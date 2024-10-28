Зеленский потребовал от Моди изменить позицию по Украине

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди отказаться от нейтралитета и встать на сторону Украины, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Times Of India.

Украинский лидер подчеркнул, что лично считает нейтралитет "скрытой поддержкой" России. Также он добавил, что Моди является главой правительства огромной страны с точки зрения населения, экономики и влияния. Такая страна не может просто выразить заинтересованность в завершении конфликта, отметил Зеленский.

По его мнению, блокирование Индией российской экономики приведет к снижению возможностей Москвы к ведению боевых действий против Киева. При этом Зеленский заявил, что Индия также могла бы стать местом переговоров Украины и России.

Ранее Зеленский назвал пророссийскими лидеров стран, которые предпочли посетить саммит БРИКС в Казани. По его мнению, речь на мероприятии якобы шла про спецоперацию, поскольку, как утверждает украинский лидер, Россия "начала и продолжает" конфликт.

Также СМИ сообщали, что Зеленский отказался принять генсека ООН Антонио Гутерриша после его участия в саммите. По его словам, генсек ООН "оскорбил международное право" своей поездкой в Россию.