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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поездку генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский заявил, что мировое сообщество не забывает о задачах и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации, несмотря на то, что некоторые ее представители выбрали "соблазны в Казани". Президент Украины напоследок подчеркнул, что нормы международного права имеют и будут иметь значение.

Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите 23 октября. Он обсудит с российским лидером кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

Сам Путин заявлял, что страны объединения позитивно влияют на мировую стабильность, что особенно важно в текущей обстановке. Российский лидер подчеркнул, что входящие в БРИКС "проявляют ответственность за будущее мира", внося вклад в решение острых региональных проблем.

