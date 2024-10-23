Песков: лидеры БРИКС стали лучше понимать позицию РФ в украинском конфликте

Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Сергей Бобылев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что представители стран, участвующих в саммите БРИКС в Казани, стали лучше понимать российскую позицию по конфликту на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил об утверждении Казанской декларации. Она фиксирует итоги саммита БРИКС и всего российского председательства в объединении.

Например, в ней было зафиксировано, что лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили инициативы о "добрых услугах" по украинскому урегулированию конфликта. Кроме того, согласно документу, конфликт на Украине должен быть решен путем диалога и дипломатии.

Также в Казань для участия в саммите прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он планирует обсудить с российским лидером кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины. Они также поговорят о деятельности ООН и рассмотрят актуальные вопросы международной повестки дня.

