23 октября, 19:05Экономика
Путин на саммите в Казани передал Набиуллиной символическую "купюру БРИКС"
Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Григорий Сысоев
Владимир Путин продемонстрировал министрам символическую "купюру БРИКС" после завершения встречи в расширенном составе на саммите в Казани, которую затем передал главе Банка России Эльвире Набиуллиной.
"Это кто-то из наших – то ли из ТПП, то ли еще кто-то – они напечатали такую квазиденьгу", – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данный эпизод.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что купюра символизирует общую работу стран, проводимую в рамках БРИКС. Он уточнил, что председателю ЦБ банкнота не понравилась.
Ранее Путин заявил об утверждении Казанской декларации. Она фиксирует итоги саммита БРИКС и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН, добавил российский президент.
Саммит БРИКС проходит в Казани до 24 октября. Туда прибыли представители 36 стран и шести международных организаций.
В 2025 году лидерство объединения перейдет к Бразилии. По словам Путина, РФ сделает все возможное для эффективной передачи председательства в БРИКС.