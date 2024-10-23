Песков опроверг слухи о расколе в БРИКС

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Нет никакой страны, которая бы претендовала на статус стержня БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала НТВ, опровергнув слухи о расколе в организации.

Такая атмосфера, по словам представителя Кремля, является притягательным моментом для других стран. Кроме того, это позволяет не ставить условия "или, или" перед участниками, как это делают в НАТО и ЕС, добавил Песков.

"С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС – каких-то возражений тут нет", – ответил политик на вопрос о возможности вступления Турции в БРИКС, будучи членом Североатлантического альянса.

Песков подчеркнул, что БРИКС не является в полном смысле организацией, но при этом объединяет страны с одинаковым видением перспектив развития.

Между тем Владимир Путин заявил, что страны объединения позитивно влияют на мировую стабильность, что особенно важно в текущей обстановке. Российский лидер подчеркнул, что входящие в БРИКС "проявляют ответственность за будущее мира", внося вклад в решение острых региональных проблем.

