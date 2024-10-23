Ушаков назвал успешным первый день саммита БРИКС

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Первый день саммита БРИКС прошел успешно, в том числе хорошо прошли как переговоры, так и кулуарные разговоры Владимира Путина с другими лидерами стран. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В начале были отдельные беседы двусторонние, я бы сказал, что они носили характер переговоров, так что было очень много проблем затронуто", – цитирует политика ТАСС.

Ушаков указал на большое количество участников со стороны России и партнеров, благодаря чему удалось обсудить не только двусторонние вопросы, но и международные. По его словам, затрагивалась и украинская проблематика.

Кроме того, во вторник, 22 октября, также состоялся неформальный ужин лидеров, приехавших на саммит, где президент РФ почти с каждым из них побеседовал "тет-а-тет". Во время этих бесед обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, добавил Ушаков.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Путин в рамках саммита уже обсудил конфликт на Украине и прочие вопросы международной обстановки с председателем КНР Си Цзиньпином.

Между тем в Казань для участия в саммите прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он планирует обсудить с российским лидером кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины. Они также поговорят о деятельности ООН и рассмотрят актуальные вопросы международной повестки дня.