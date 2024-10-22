Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине на переговорах в Казани

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в рамках саммита БРИКС в Казани обсудили конфликт на Украине и международную обстановку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент беседы.

Кроме того, лидеры РФ и Китая обсудили вопросы двусторонних отношений, особенно те темы, которые затрагивались во время недавнего визита Путина в КНР. При этом российский лидер и председатель КНР в рамках переговоров обозначили ключевые параметры для дальнейших контактов "в духе привилегированного стратегического партнерства", заявил Песков.

"Они имеют все предпосылки для того, чтобы развиваться", – отметил официальный представитель Кремля.

Также Путин и Си Цзиньпин обсудили повестку дня БРИКС, которая была проговорена во время их встречи.

"Перед коллективным обсуждением тех или иных вопросов, конечно, президент в двустороннем плане их уже проговаривал заранее", – добавил Песков.

В целом пресс-секретарь президента РФ охарактеризовал переговоры лидеров РФ и КНР как "откровенные, деловые, конструктивные и конкретные".

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. По словам Владимира Путина, уже 30 стран готовы присоединиться к объединению, чтобы в той или иной степени начать сотрудничать.

Во время переговоров с Путиным Си Цзиньпин отметил, что взаимоотношения России и Китая прошли большой путь за последние 10 лет и имеют беспрецедентный характер. Он добавил, что отношения Москвы и Пекина смогли выдержать испытания изменчивой международной ситуации.

