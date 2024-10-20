Песков заявил, что Путину на саммите БРИКС предстоит марафон встреч "с утра до ночи"

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График Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, у главы государства с утра до ночи каждый день чередуются многосторонние и двусторонние форматы. Это предстоит в течение следующих трех–четырех дней.

Приглашения на участие в саммите БРИКС были направлены представителям 38 стран мира, 32 из них уже приняли их. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков добавил, что восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами страны.

При этом Россия как хозяйка саммита уже пригласила всех ближайших соседей по СНГ, все они высказали свою готовность. Среди остальных стран также фигурируют государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые сейчас председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях.

В саммите традиционно будут участвовать и генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития БРИКС. Ожидается, что Владимир Путин во время саммита проведет около 20 двусторонних встреч, которые начнутся уже с 21-го числа.

На саммите планируется утвердить список государств – кандидатов в новые партнеры БРИКС. На повестке дня у объединения стоит подключение шести новых стран, которые станут членами БРИКС с 1 января.

