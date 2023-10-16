МИД РФ назвал сроки утверждения списка кандидатов в новые партнеры БРИКС

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Список государств-кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на саммите в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павла Князева.

"Саммит будет кульминацией российского председательства, которое включает в себя порядка 200 мероприятий разного уровня – и министерского, и общественные форумы, и рабочие группы", – сказал дипломат.

Сейчас на повестке дня у объединения стоит подключение шести новых стран, которые станут членами БРИКС с 1 января 2024 года.

"Говорить, в какой форме и как будет следующая волна расширения, наверное, сейчас было бы преждевременно", – заключил Князев.

По итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге к объединению присоединяются шесть новых членов – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Также формальные заявки на вступление в БРИКС подали Таиланд, Бангладеш, Гондурас, Индонезия, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Куба, Бахрейн, Вьетнам и Кувейт.





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