Ушаков заявил, что приглашения на саммит БРИКС приняли 32 страны

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Приглашения на участие в саммите БРИКС в Казани направлены в адрес 38 стран мира, 32 из них уже приняли их. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Это страны-члены и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией", – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что 8 стран будут представлены вторыми или третьими лицами страны. При этом Россия, как хозяйка саммита, уже пригласила всех ближайших соседей по СНГ, все они высказали свою готовность. Среди остальных стран также фигурируют государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые сейчас председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях.

В саммите традиционно будут участвовать и генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития БРИКС, уточнил Ушаков.

Ожидается, что Владимир Путин во время саммита проведет около 20 двусторонних встреч, которые начнутся уже с 21-го числа. Ушаков оценил их число как более чем достаточное.

"Здесь хочется уже заранее пожалеть нашего президента", – отметил его помощник, напомнив о большом количестве встреч Путина с другими участниками саммита.

В саммите, в частности, должен принять участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. При этом официальный запрос о присоединении республики к БРИКС в качестве страны-партнера также подали власти Кубы. Грядущий саммит БРИКС пройдет 22–24 октября в Казани.

