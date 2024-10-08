Премьер Эфиопии примет участие в саммите БРИКС

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Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольстве в Аддис-Абебе.

Грядущий саммит БРИКС пройдет 22–24 октября в Казани.

Ранее глава информцентра всемирной организации в РФ Владимир Кузнецов сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также примет участие в мероприятии. Правда, его представитель Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН пока не готовы говорить о расписании Гутерриша.

В саммите также примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, бразильский лидер Лула Инасио да Силва, а также президент Боливии Луис Арсе и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

