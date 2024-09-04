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04 сентября, 17:39

Политика

Премьер Малайзии принял приглашение Путина по участию в саммите БРИКС в Казани

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим рассказал в своем телеграм-канале, что принял приглашение Владимира Путина, который призвал его поучаствовать в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября.

"Приглашение, переданное непосредственно самим президентом Путиным во время продолжительной и содержательной двусторонней рабочей сессии, является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии", – отметил Ибрагим, добавив, что этот поступок со стороны российского лидера знаменует собой шаг к присоединению Малайзии в БРИКС.

Он также заявил, что обменялся вместе с Путиным позициями на события, которые происходят в мире. Ибрагим прилетел в РФ на два дня для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). 5 сентября он выступит на пленарном заседании ВЭФ.

В конце июля Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Премьер-министр страны Анвар Ибрагим сообщил, что намерение страны вступить в объединение стало главной темой его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая прошла 27 июля.

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