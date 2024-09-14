Президенты Боливии и Бразилии посетят саммит БРИКС в Казани

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Бразильский лидер Лула Инасио да Силва и президент Боливии Луис Арсе посетят саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Об этом РИА Новости рассказали бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес и посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте.

При этом боливийский посол в Москве уточнил, что президент Боливии планирует встретиться с Владимиром Путиным на саммите и с большим удовольствием принял соответствующее приглашение от российского лидера.

"Мы сейчас организовываем это и с другими главами, которые приедут сюда в Казань" – добавила посол.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение Путина на участие в саммите БРИКС в Казани. Кроме того, страна направила РФ заявку на вступление в объединение.

Также заявку на членство в объединении подала и Турция. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в планах стран – участниц БРИКС рассмотреть заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении.

