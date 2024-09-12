Путин заявил, что желание подключиться к работе БРИКС выразили 34 государства

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Желание подключиться к деятельности БРИКС выразили 34 государства. Об этом заявил Владимир Путин в рамках встречи с представителями государств объединения, курирующими вопросы безопасности.

"Мы не могли оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств. На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран", – подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что план председательства России в БРИКС выполнен уже более чем на 70%. Всего было проведено порядка 150 различных мероприятий, также состоялись экспертные и министерские встречи, уточнил Путин.

При этом деятельность России как председателя объединения в текущем году ориентировалась на быструю интеграцию новых членов БРИКС .

"На наше председательство была возложена особая миссия: всячески содействовать максимально быстрой и органичной интеграции новых стран-участниц во все бриксовские механизмы", – сказал в заключение Путин.

Между тем в конце июля Малайзия направила РФ заявку на вступление в объединение. Позже стало известно, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение Путина на участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Кроме того, заявку на членство подала и Турция. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в планах стран – участниц БРИКС рассмотреть заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении.