Форум БРИКС "Облачные города" соберет в Москве представителей более 30 стран

Фото: пресс-служба Мостуризма

В концертном зале парка "Зарядье" столицы 18 и 19 сентября пройдет форум "Облачные города", который посвятят будущему мегаполисов БРИКС. Мероприятие объединит представителей более чем из 30 государств. Об этом рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

Она отметила, что Москву посетят делегации из Китая, Бразилии, Саудовской Аравии, Турции и Казахстана.

"Участниками деловой программы станут и руководители мегаполисов – Куала-Лумпура, Бангалора, Тегерана, Дохи и других. Вместе они обсудят тенденции развития современных городов", – сказала Сергунина.

Так, 18 сентября участники форума поговорят о роботизации предприятий, транспорте будущего и цифровых инструментах в строительстве. Также состоится пленарная сессия "Карта будущего. Решения и стратегии городов – лидеров технологического развития".

В финальный день форума участники обсудят профессии ближайшего будущего и искусственный интеллект, будет представлен рейтинг умных мегаполисов стран БРИКС 2024 года.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет форум "Зеленые города БРИКС".

Между тем Москва презентовала аналитическое исследование "Климатическая повестка городов БРИКС". Эксперты оценивали производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы. Согласно исследованию, столица вошла в перечень наиболее эффективных городов БРИКС с точки зрения воздействия городского хозяйства на климат.