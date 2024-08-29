Москва презентовала исследование по климатической повестке городов БРИКС

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Москва презентовала аналитическое исследование "Климатическая повестка городов БРИКС", передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

"БРИКС сегодня играет важную роль в формировании климатической повестки мира и противодействии изменениям климата. В странах объединения проживают около 45 процентов населения планеты и производится более трети мирового ВВП, на них приходится свыше 40 процентов глобального потребления энергоресурсов и почти половина выбросов парниковых газов, связанных со сжиганием топлива", – напомнила Багреева в ходе выступления на форуме "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях".

Руководитель ведомства уверена, что переход на траекторию низкоуглеродного развития особенно важен для стран БРИКС, так как именно в этом объединении находится 41 из 100 мегаполисов мира, которые являются крупнейшими производителями CO2.

Эксперты оценивали пять ключевых параметров, включая производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы. Согласно исследованию, Москва вошла в перечень наиболее эффективных городов БРИКС с точки зрения воздействия городского хозяйства на климат.

Так, столица РФ встала в один ряд с Санкт-Петербургом, Мумбаем, Гуанчжоу, Пекином и Шанхаем. Кроме исследования, Москва также предоставила онлайн-инструментарий, который города могут использовать для диагностики решений по противодействию изменениям климата.

Ранее ЦБ РФ рассказывал, что страны объединения в этом году будут сосредоточены на повестке устойчивого развития и адаптации экономик к климатическим изменениям. Так, планируется поднять вопросы об интегрировании климатических рисков в финансовое регулирование и развития стандартов для зеленых и адаптационных облигаций.

