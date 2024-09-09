Китай стал ключевым партнером Москвы по объему товарооборота со странами БРИКС

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На Китай в первом полугодии пришлось более 70% товарооборота Москвы со странами БРИКС. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра, в целом объем взаимной торговли Москвы с участниками БРИКС в январе – июне этого года вырос практически на 15%.

"Благодаря мерам поддержки промышленного экспорта, которые реализуются по распоряжению Сергея Собянина, городские предприятия наращивают экспорт продукции машиностроения, металлообработки, фармацевтической и косметической отраслей, а также товаров агропромышленного комплекса", – отмети Ликсутов.

При этом в структуре общероссийского товарооборота доля Москвы составляет более 40%. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов пояснил, что на товары промышленных отраслей приходится около 56% в структуре несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ).

В свою очередь, экспорт товаров пищевой и перерабатывающей промышленности за первое полугодие увеличился на 50%. К примеру, продукция булочно-кондитерского холдинга "Коломенский" поставляется на китайском рынке уже почти три года. При поддержке центра "Моспром" компания расширяет линейку поставок.

Гендиректор холдинга Дмитрий Козлов рассказал, что в прошлом году также был подписан контракт с зарубежным контрагентом на поставку в Китай новой линейки продукции.

Между тем инструментами Московского экспортного центра воспользовались уже более 17 тысяч организаций. Сейчас экспортеры продолжают расширять свое присутствие на рынках дружественных стран. Так, объем поддержанного экспорта вырос на 80% за первые шесть месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.