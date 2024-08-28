Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан семь лет назад, для того чтобы больше столичных компаний могли успешнее развивать бизнес, выходить на экспорт и продвигать свои товары. За это время его инструментами воспользовались свыше 17 тысяч организаций. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"На долю Москвы приходится пятая часть компаний-экспортеров в стране. Будучи регионом-лидером по экспорту в России, столица поставляет свою продукцию в 167 стран мира. Среди лидеров: Китай, Индия, Турция, Беларусь, Казахстан", – отметил градоначальник.

По словам Собянина, МЭЦ помог свыше 1,5 тысячи городских компаний выйти на рынки более чем 110 стран мира, объем заключенных экспортных контрактов при этом превысил 108 миллиардов рублей.

Экспортеры продолжают расширять свое присутствие на рынках дружественных стран. Так, объем поддержанного экспорта вырос на 80% за первые шесть месяцев этого года, по сравнению с таким же периодом 2023 года.

"Во многом такой результат стал возможен благодаря расширению системы поддержки экспортеров и разработке новых инструментов стимулирования выхода на зарубежные рынки", – подчеркнул мэр Москвы.

Работа Московского экспортного центра основывается на трех ключевых направлениях: обучение и развитие компетенций, поддержка продвижения и продаж за рубежом, финансовые инструменты.

Предприниматели могут получить ценные знания и навыки в области экспорта в Московской школе экспортера, где в рамках лекций и мастер-классов они изучат нюансы международной коммуникации, логистики, сертификации, маркетинга, делового этикета и таможенного контроля. За семь лет обучающие мероприятия центра посетили более 30 тысяч представителей бизнеса Москвы.

При этом с 2021 года совместно с Минпромторгом в рамках Московской школы экспортера проходят специальные мероприятия "Час с торговым представителем Российской Федерации" и "Диалог с цифровым атташе". Там бизнесмены могут познакомиться с нюансами работы на зарубежных рынках, потенциально востребованными там продуктами и услугами. Встречи с торговыми представителями РФ уже прошли в 44 странах: от Индонезии и Аргентины до Алжира и Марокко.

Быстрее выйти на внешний рынок помогают в том числе и акселерационные программы центра (Экспортеры 2.0, Moscow Fast Track и другие), которые представляют собой спецпрограммы интенсивной подготовки к экспорту.

С 2019 года МЭЦ организовал и софинансировал участие почти 700 организаций в 33 потоках акселерации. Общая сумма контрактов выпускников составила более 5 миллиардов рублей.

К примеру, компания "Интеллектуальные Робот Системы" производит промышленных роботов, робототехнические комплексы и прочее оборудование для различных сфер промышленности. Выйти на активный экспорт компании помогла акселерационная программа "Экспортный форсаж". После этого объем поставок организации вырос в 60 раз.

Еще одним немаловажным направлением работы центра являются международные выставки и бизнес-миссии – отличный шанс продемонстрировать свой продукт, найти потенциальных партнеров и договориться о новых сделках. Отмечается, что мероприятия за рубежом, где будет организовано участие бизнеса, выбирают сами предприниматели в ходе опроса МЭЦ, в котором будет формироваться план выездов на ближайшие три года.

За прошедшие семь лет столичные предприниматели представили свою продукцию под единым брендом Made in Moscow на 200 международных миссиях в 56 странах. Объем заключенных контрактов по итогам переговоров превысил 5,5 миллиарда рублей.

В частности, ведущий российский разработчик и экспортер программных продуктов для корпоративных коммуникаций TrueConf с 2021 года принимает участие в международных отраслевых выставках на стендах Made in Moscow. Число скачиваний продуктов компании за рубежом увеличилось на 35% по итогам прошлого года.

Особое внимание центр уделяет также и экспорту креативных индустрий, в частности, кино и анимации. Так, во время участия в бизнес-миссии в Китае на выставке CICAF "Союзмультфильм" договорился о поставке анимационных сериалов "Ну, погоди! Каникулы", "Тайны Медовой долины" и "Чуч-Мяуч" на китайский рынок.

Поддержка экспорта со стороны МЭЦ реализуется в тесном сотрудничестве с Российским экспортным центром. Например, в рамках новой совместной инициативы для предпринимателей организуют фестивали-ярмарки за рубежом.

"Разумеется, только участия в международных мероприятиях бывает недостаточно. Важно выстраивать постоянную коммуникацию с потенциальными зарубежными партнерами. Для этого год назад у экспортеров появилась возможность воспользоваться помощью представителей бизнеса Москвы за рубежом", – отметил Собянин.

Они оказывают помощь в поиске нужных контактов, ускоряют выход компаний на экспорт и лично сопровождают сделки. На сегодняшний день амбассадоры работают в шести странах: Китае, Египте, ОАЭ, Индии, Малайзии и Вьетнаме.

Их услугами воспользовались более 100 компаний. При этом некоторые из них уже заключили контракты на более чем 300 миллионов рублей.

"Все больше московских компаний выходят на международные маркетплейсы – это возможность в разы увеличить число потенциальных покупателей и объемы продаж. Соответственно, центр оказывает поддержку по продвижению московских брендов на площадках онлайн-коммерции и в ритейл-сетях за рубежом: от пошаговой юридической помощи до маркетингового сопровождения, а также помогает с поставкой первой партии товара", – добавил мэр столицы.

На данный момент МЭЦ вывел на иностранные маркетплейсы свыше 900 столичных компаний. Одна из них – "Гельтек-Медика", которая производит профессиональную косметику. При поддержке Москвы компания разместила свою продукцию на маркетплейсах Китая.

Кроме того, не менее эффективным инструментом является система грантовой поддержки, по которой предпринимателям возмещают часть экспортного контракта – 10% от его суммы. В этом же году город удвоил кешбэк для новых и активных экспортеров. Получить компенсацию смогут высокотехнологичные предприниматели и компании, занятые в сфере обрабатывающей промышленности.

С 2019 года бизнесмены-экспортеры получили от правительства Москвы финансовую поддержку в виде субсидий и грантов на сумму 1,8 миллиарда рублей. Получатели данных мер уже заключили контракты на более чем 57 миллиардов рублей.

В дополнение к этому недавно совместно с банками Сбер, Промсвязьбанк и Совкомбанк была запущена программа предэкспортного финансирования, благодаря которой экспортеры могут получить в кредит до 100 миллионов рублей по льготной ставке 11% годовых на пополнение оборотных средств, связанных с производством и поставкой высокотехнологичной продукции в рамках экспортного контракта.

"Поддержка экспорта, в частности, выведение на международные рынки высокотехнологичных решений – стратегический вектор политики правительства Москвы. Выходя на зарубежные рынки, бизнес не только получает возможность больше зарабатывать, но и учится у лидеров индустрий, перенимает опыт и, таким образом, совершенствует продукт, в том числе для московских потребителей и в масштабах всей страны", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что власти города продолжат создавать условия для развития столичного бизнеса на международной арене.

Мэр Москвы уже сообщал ранее, что столичный ИТ-сектор увеличил оборот до 2 триллионов рублей за первое полугодие 2024 года, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

Кроме того, объем поддержанного экспорта высоких технологий из Москвы увеличился более чем в три раза.