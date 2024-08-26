Мероприятия о финансовой грамотности пройдут в "Зарядье" в рамках "Москвы 2030"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Неделя финансовой грамотности пройдет в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье". В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в период с 27 по 29 августа будет организовано множество различных мероприятий, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гости смогут узнать о том, как управлять своими финансами. Эксперты объяснят им, как формировать сбережения, научат распознавать мошенников и поддержат в составлении инвестиционного портфеля и реализации бизнес-идей. Посетители фестиваля смогут побывать на кинолекториях и кейс-сессиях, принять участие в настольных играх, а также посетить просветительские занятия и финансовый стендап.

Так, 27 августа в 11:00 на мастер-классе "Инвестирование без паники: узнаем и действуем" представители крупного банка Дмитрий Панкратов и Данил Шабанов расскажут гостям, что такое диверсификация и почему важно составлять долгосрочный план, а также пересматривать его раз в год.

Гости лекции "Высокодоходные облигации: риски и возможности" узнают о различиях между облигациями разных эмитентов. Специалисты также расскажут им, кто может приобрести высокодоходные облигации и к каким рискам нужно быть готовым, выходя на рынок ценных бумаг. Встреча состоится 27 августа в 14:00. Ее проведет председатель комитета "Опора России" по финансовым рынкам Павел Самиев.

В тот же день в 17:00 состоится кинолекторий. В ходе него посетителям напомнят, что для безопасного приобретения недвижимости необходимо учесть большое количество рисков при заключении договора купли-продажи. Недобросовестный риелтор может продать квартиру, у которой уже есть хозяин, как это произошло в фильме "Домовой", режиссером которого стал Евгений Бедарев.

В кинолектории зрителям предстоит обсудить основные ошибки персонажей с артистом Иваном Пышненко и экспертом главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексеем Арзамаскиным. В рамках мероприятия им также будут даны рекомендации по заключению безопасных сделок на рынке недвижимости.

Уже 28 августа в 15:00 пройдет лекция "Финансовое здоровье семьи". Эксперт центра финансовой грамотности Москвы Ольга Андреева расскажет гостям о золотой середине между различными категориями расходов. Она также научит сохранению сбережений в непредвиденных ситуациях и оптимизации трат при привычном образе жизни.

Гости фестиваля смогут отдохнуть после насыщенного дня на финансовом стендапе. Он состоится 28 августа в 19:00. В рамках мероприятия комики Митя Пушкин, Надежда Бобрышева и Валентин Сидоров порассуждают на популярные финансовые темы. Поводом для юмора станут цены в Москве, ипотека, семейный бюджет и путешествия. Авторы также расскажут о собственных забавных финансовых привычках.

На следующий день в 13:00 в рамках форума-фестиваля пройдет кейс-сессия "Финансовая грамотность: принципы и навыки". На ней посетителям помогут отточить навыки в области планирования личного и семейного бюджета. Выступать на мероприятии будет заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.

При этом большой частью расходов семейного бюджета могут оказаться выплаты по ипотечному кредиту. Директор консультационного центра "ДОМ.РФ" Михаил Ковалев объяснит, как справиться со связанными с этим вопросом страхами. Послушать его гости форума смогут в рамках лекции "От первого взноса до последнего платежа: все об ипотеке", которая состоится 29 августа в 15:00.

Также на фестивале удастся проверить свои знания в области страхования. Для этого будет организован квиз "Страховой ринг: битва интеллектов". Он состоится 27 августа в 12:00. Его проведут представители страховой компании Элли Долганова и Ирина Кузьмина. Этой же теме будет посвящена деловая игра "Предел риска", поучаствовать в которой можно будет 29 августа в 12:00. На ней будут присутствовать эксперты Всероссийского союза страховщиков Александр Быков и Евгений Станченко.

Расскажут посетителям фестиваля и о том, как верно выбрать банк. Эксперт главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик поделится советами в этой области в ходе лекции "Банк как друг: выбираем партнера надолго". Она запланирована на 28 августа и начнется в 12:00.

Также гости узнают о том, как выявить и отличить финансовые пирамиды от инвестиционных, страховых и торговых проектов. Для этого они должны будут прийти 29 августа в 11:00 на лекцию "От мала до велика – финансовая пирамида: распознать заранее!". В ее рамках федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Марат Сафиулин раскроет уловки мошенников и расскажет о том, как им противостоять.

В ходе Недели финансовой грамотности подготовлены и занятия для детей старше шести лет. Так, они смогут поучаствовать в квизе "Спринт по личным финансам", который продет 27 августа в 12:00 и 29 августа в 11:00. В ходе мероприятия их научат обращаться с карманными деньгами. Им предстоит распределить доходы, проанализировать расходы и сформировать первые сбережения. Игру проведет эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова, которая особенно внимательно разберет ошибки при первом финансовом планировании.

Старшеклассникам представится возможность побывать на интерактивной лекции "Застраховать и не остаться у разбитого корыта". Так, 27 августа в 15:00 они обсудят с представителями страховой компании Элли Долгановой и Ириной Кузьминой виды страховых договоров, связанные с ними риски, а также обязанности и права страховщика.

В рамках форума детям объяснят предназначение денег, расскажут о способах их заработка, траты и накоплений, а также о разумном финансовом поведении. Узнать об этом юным москвичам и гостям столицы предстоит от героев любимых мультсериалов "Смешарики" и "Фиксики". Ежедневно в 12:00 вместе с экспертами центра финансовой грамотности они будут смотреть мультфильмы и разбирать поведение персонажей.

Вместе с тем герои русских сказок "Дорогая кожа" и "Каша из топора" расскажут детям о том, как формировать накопления и заранее планировать покупки. Занятия запланированы на 28 и 29 августа. Они будут начинаться в 13:00.

Более подробная информация о мероприятиях Недели финансовой грамотности размещена в телеграм-канале "Открытый бюджет Москвы". При этом в программу могут вноситься изменения. Посмотреть актуальное расписание можно по ссылке.

С начала августа на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", которые посвящены электронным проектам столицы, побывали 125 тысяч горожан. Там москвичи и гости столицы участвуют в мастер-классах, спортивных тренировках и эстафетах.