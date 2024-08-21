Более 100 тыс детей посетили площадку "Сам себе строитель" в "Лужниках"

Фото: Агентсво "Москва"/Дмитрий Белицкий

С начала августа 102 890 детей побывали на тематической детской площадке "Сам себе строитель", которая появилась на территории "Лужников" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса.

Детская строительная площадка была организована комплексом градостроительной политики и строительства Москвы. Она вызывает интерес у юных гостей форума разных возрастов. Там они могут попробовать свои силы в различных строительных профессиях.

Площадка, на которой установлен строительный кран высотой 8 метров, находится на парковке Южного спортивного ядра. Ее также оснастили горками, веревочной паутиной, скалодромом и батутом.

Приходящие на нее дети не только играют, но и участвуют в развивающей программе, в ходе которой вожатые рассказывают им о градостроительной отрасли и помогают изучить процесс возведения зданий.

Кроме того, рядом с площадкой находится зона отдыха с гамаками, пуфиками и кафе, где родители могут подождать своих детей. Здесь гости слушают различные подкасты и лекции, посвященные вопросам урбанистики и архитектуры.

Вместе с тем в "Лужниках" представлены левитирующий фонтан, пруд-аквариум, библиотека растений, кинотеатр-лампочка, шахматные фигуры в виде архитектурных памятников и прочие арт-объекты. Там гости также смогут пройти под футуристическими арками, которые обдадут их холодным паром после нажатия на необходимую кнопку, и посетить игровые станции.