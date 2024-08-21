Кибермарафон пройдет в Гостином Дворе в рамках фестиваля "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздник компьютерных игр, кибермарафон, состоится в Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент образования и науки города.

Марафон пройдет 22 августа с 10 до 22 часов. Территория фестивальной площадки разделится на несколько зон, где можно будет сыграть в компьютерные, мобильные, консольные и интерактивные игры. Гости смогут сыграть в Superball, Dota 2, Counter-Strike 2, Minecraft, Roblox, Standoff 2, PUBG Mobile, EA FC 24, NBA 2K24, Just Dance и Beat Saber.

Вышедшие в финал участники смогут принять участие в матчах-дуэлях с профессиональными киберспортсменами. Специально для этого на фестиваль прибудет один из самых титулованных по дисциплине FIFA игрок, Роберт Ufenok77 Фахретдинов. После матча посетители смогут взять у него автограф и сделать фото.

Здесь же состоится квиз в дополненной реальности, где любой желающий сможет ответить на вопросы не только о видеоиграх, но и о развитии кибериндустрии. Победителям вручат памятные призы. В программе возможны изменения, уточнить актуальное расписание можно по ссылке.

Пресс-служба департамента напоминает, что власти столицы уделяют повышенное внимание развитию кибердисциплин. Так, в прошлом году Московский центр воспитательных практик проводил тематические фестивали и турниры, участниками которых стали более 30 тысяч детей.

Ранее жители столицы стали чемпионами на ЧМ России по киберспорту, завоевав две высшие награды в дисциплинах Dota 2 и Starcraft 2. Чемпионом по первой игре стала команда Cybermos, а соревнования по Starcraft 2 выиграл чемпион Московской студенческой киберспортивной лиги Илья Потапов.

