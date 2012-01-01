Гости форума "Москва 2030" могут стать строителями и архитекторами

Флагманская площадка масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" работает в спортивном комплексе "Лужники". Здесь главные городские достопримечательности превратились в шахматы, лампочка – в кинотеатр, а локация из фильма Люка Бессона – в площадку для паркура. Расскажем, что еще подготовили организаторы.

Кран в воздухе и необычный кинотеатр

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Многие активности на флагманской площадке форума "Москва 2030" в "Лужниках" посвящены благоустройству и развитию столицы. Например, все желающие могут поближе увидеть машину Мосводоканала, а также рассмотреть огромный левитирующий кран и символическую лейку, которая напоминает о высоком качестве столичной воды, поступающей в дома горожан.

В жаркий день можно освежиться под специальными арками с подачей холодного пара, искупаться в бассейне и отдохнуть на лежаках. А для детей в "Лужниках" построили большую площадку с каруселью, батутами, игровым кораблем и скалодромом. Там же расположились станции, на которых предстоит отыскать "сокровища Москвы" и потушить пожар в многоквартирном доме из гидранта.

Кроме того, в "Лужниках" разместился кинотеатр "Лампочка", где гости могут увидеть достижения столицы в сфере благоустройства и посмотреть советские фильмы. В ближайшие недели там покажут такие картины, как "Судьба", "Горячий снег" и "Сталинград".

Необычные шахматы и строительный кран

Фото: Москва 24/Максим Денисов

На площадке сплелись воедино архитектура и шахматы: здесь можно найти огромную игровую доску с фигурами в виде московских достопримечательностей. Например, Большой театр занял позицию короля, Спасская башня заменила ферзя, башня "Эволюция" делового комплекса "Москва-Сити" стала слоном, а Сокольническая пожарная каланча – конем.

Рядом с шахматным городом расположилась стройка, на которой юные гости могут научиться управлять мини-экскаваторами. Задача ребят – аккуратно перемещать ковшом пластиковые шарики из одной емкости в другую.

А в павильоне комплекса городского хозяйства Москвы предлагают провести опыты с катушкой Тесла и сложить из пазлов газораспределительные станции. Также все желающие могут проверить свои знания о работе городских служб на тематической викторине. Вопросы разместили на больших стендах в виде раскрытых книг, и за все правильные ответы на них участникам вручат призы.

В павильоне "Экономика Москвы" приглашают создать умное производство или попробовать свои силы в деловых, интерактивных и настольных играх. Кроме того, здесь организовали тематические квизы: участникам предлагают примерить аватар представителя одой из профессий и посмотреть при помощи высоких технологий, как этот специалист влияет на городские процессы. Кроме того, гостям покажут, какую цепочку запускают привычные нам действия – например оформление заказа в интернет-магазине.

Рядом с павильоном дети могут поуправлять восьмиметровым строительным краном с помощью матов, шин, бочек, досок и деревянных брусков. Всем юным работникам даже выдают спецодежду – светоотражающие жилеты и каски. Также детям предлагают раскрасить маркерами исторический центр столицы с Кремлем. Изображение нанесли на огромное полотно, поэтому места для творчества хватит всем.

Фонари-петуньи и библиотечная клумба

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Те, кто придет в "Лужники", смогут увидеть, какие тайны хранит городской пруд. Для этого организаторы форума установили огромный аквариум, в котором есть кувшинки, камыши и рыбы разных видов.

Любителям природы придется по душе и локация с изображениями диких животных, которые проживают на территории Москвы. Есть в "Лужниках" и стенды, посвященные столичным паркам и природным территориям. Здесь же гости могут найти необычную клумбу в виде картотеки библиотеки с ящиками. Вместо карточек там находятся растения с их описанием.

Кроме того, во время путешествия по "Территории будущего" можно встретить фонари-петуньи высотой в человеческий рост. Они автоматически раскрываются, когда гости подходят к ним, и могут спрятать от знойного солнца или дождя.

Counter-Strike и отсылка к Люку Бессону

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Значительную часть Южного спортивного центра занимают локации департамента спорта города Москвы. К примеру, здесь можно поиграть в пляжный волейбол, размяться на батутах и сыграть в падел-теннис, в котором сочетаются большой теннис, пинг-понг и сквош. А по выходным с 15:00 до 18:00 все желающие смогут сразиться в классический футбол.

Популярной точкой на площадке стала декорация для паркура: она создана комплексом городского хозяйства по мотивам фильма "13-й район", продюсером которого был Люк Бессон. Здесь можно посмотреть на трюки профессиональных спортсменов или попробовать освоить экстремальную дисциплину на мастер-классах под руководством опытных тренеров.

Не забыли организаторы и про киберспорт. Например, на площадке можно поиграть в компьютерную игру Counter-Strike – 2 и лазертаг. Также на форуме организовали сразу несколько фиджитал-турниров (микс физического и цифрового спорта) по баскетболу, футболу и ритм-симулятору по танцам. Однако у этих площадок есть возрастные ограничения.

Со всеми локациями форума можно ознакомиться на его официальной странице.

