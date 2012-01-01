Бесплатные спектакли и концерты пройдут в рамках форума "Москва 2030"

Жители и гости столицы могут погрузиться в мир театра и классической музыки в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Расскажем, какие спектакли и концерты можно увидеть бесплатно.

Музыкальная пауза

Прикоснуться к науке через искусство можно будет благодаря оркестру "Виртуозы Москвы". 14, 25 и 31 августа в 12:00 на площадке Гостиного Двора пройдет цикл концертов, где артисты вместе с учеными познакомят гостей с интересными фактами из мира науки в сопровождении музыки. Например, на первой встрече "Музыка и физика" можно будет узнать, как рождается звук в разных инструментах и как человек различает звучание скрипки и валторны.

Уже 18 августа в 19:00 все желающие смогут увидеть фрагменты из "Щелкунчика", "Кармен", "Лебединого озера", "Раймонды" и других шедевров классического балета в исполнении солистов Большого театра – Игоря Цвирко и Кристины Кретовой. Кроме того, в перерывах между выступлениями прозвучат сольные композиции струнного квинтета.

Не менее интересную программу запланировал Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева. 7 сентября в 12:00 коллектив представит программу с вокальными и хореографическими постановками. Также можно будет послушать песни о России и Москве в исполнении артистов.

Артисты на сцене

Артисты столичных театров тоже подготовили для гостей форума целый фестиваль спектаклей. Например, 23 августа в 19:00 Театр Терезы Дуровой покажет постановку "Переходный возраст", которая будет особенно интересна подросткам и их родителям. В основу спектакля легли научные статьи и личный опыт участников. Актеры покажут и расскажут, с какими сложностями сталкиваются подростки, и помогут зрителям разных поколений понять друг друга.

Для любителей более экспериментальных форм искусства 15 августа в 19:00 в Гостином Дворе представят постановку "Без галош элегантнее". Спектакль посвящен жизни и творчеству Владимира Маяковского, и зрителям представят яркие, смелые костюмы, футуристические декорации и малоизвестные стихи поэта. Все это погрузит гостей в уникальную атмосферу 1920-х годов, где мода и поэзия сплетутся воедино.

Продолжением поэтического настроения станет литературно-музыкальный спектакль "Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было". 27 августа в 19:00 зрители смогут бесплатно посмотреть на игру актеров Юлии Авшаровой и Юрия Анпилогова, которые оживят воображаемую встречу двух поэтов. Дополнить образ помогут произведения русской классической музыки.

Про поклонников творчества Александра Пушкина организаторы фестиваля тоже не забыли. 29 августа в 19:00 состоится спектакль "Моцарт и Сальери. Версия". Музыкальная драма поможет переосмыслить отношения между двумя великими композиторами.

Кроме того, со вторника по воскресенье на площадке Гостиного Двора можно посмотреть иммерсивный спектакль "Семейные истории". Артисты покажут этапы, через которые проходит любая семья, – юность, взросление и старость. Каждый может поразмышлять про глубокие связи между поколениями и понять, почему важно искать корень проблем и вовремя обращаться за помощью. Постановку показывают с 11:00 до 18:45 по предварительной регистрации.

Другие мероприятия и регистрация доступны по ссылке.