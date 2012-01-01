Бесплатные экскурсии подготовили для гостей форума "Москва 2030"

В столице вторую неделю проходит масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Гостям проекта доступны больше 30 площадок по всему городу. Некоторые из них подготовили бесплатные экскурсии, на которых можно узнать о "космическом огороде", посетить лаборатории 3D-прототипирования и познакомиться с "живым" роботом. Подробнее – в нашем материале.

Космос и палаты бояр

На территории парка искусств "Музеон" гостям предлагают прогуляться по планетарной станции и посетить интерактивные уроки. Гид расскажет, как устроена система жизнеобеспечения на корабле, что такое "космический огород"‎ и какие живые существа обитают на аппарате.

Затем участники смогут протестировать нейрогарнитуры с биологической обратной связью и примерить экзоскелеты. На станции также можно встретить роботов, которых каждый гость может попробовать приручить. Кроме того, организаторы подготовили небольшой сюрприз для всех посетителей: до 25 августа каждые пятницу, субботу и воскресенье в предпоследний час на площадке будет играть диджей.

Еще одна экскурсия позволит гостям форума погрузиться в атмосферу Москвы XVII века. На площадке "Времена и эпохи" гиды расскажут о ярких событиях того времени, традициях и устоях. Благодаря современным технологиям можно будет увидеть палаты бояр и реконструкции некоторых событий. Участников также познакомят с ремеслами, книгопечатанием и корабельным делом. Экскурсии начинаются каждые 30 минут от аптекарского приказа.

Посетить площадки можно до 8 сентября, регистрация не требуется.

Транспортная развязка

Познакомиться с историей городского транспорта можно на экскурсии по площадке "Манеж" в самом сердце столицы. Гостям покажут, какой была Москва в начале нулевых: с зазывалами на автобусы и торговыми ларьками возле метро. После посетители смогут увидеть все возможности настоящего с удобными билетными терминалами и умными сервисами, а также погрузиться в атмосферу будущего и представить, как будут выглядеть станции метро в космосе, и опробовать беспилотные трамваи, которые будут доступны горожанам в реальности уже совсем скоро.

Можно побывать и в здании реконструированного Южного речного вокзала. Экскурсия "Южный порт пяти морей" расскажет, как менялась речная станция в ХХ веке и как возрождалась в ХХI-м. В программе не обойдутся и без "старшего брата" – Северного речного вокзала, так как обе эти станции соединяли Москву со всей страной по главным рекам.

Отмечается, что в экскурсию также входит посещение выставки Музея транспорта Москвы. Попасть на мини-путешествия можно до 8 сентября по предварительной регистрации.

Шоколадная фабрика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Побывать на главной кондитерской фабрике столицы и узнать секреты ее строительства можно на экскурсии на "Красном Октябре". За 1,5 часа гостям расскажут об особенностях зданий арт-кластера с точки зрения инженерных нюансов и продемонстрируют архитектурные детали завода.

Кроме того, все участники путешествия смогут побывать в конторе директора бывшей фабрики.

Посещение экскурсии бесплатное до 7 сентября по предварительной регистрации.

Роботы, профессии и IT

Инновационный центр "Сколково" подготовил сразу несколько экскурсий для гостей фестиваля. Например, все желающие смогут отправиться в мир профессий будущего. Организаторы отмечают, что интересно будет как родителям, так и детям. Специалисты расскажут про популярные и трендовые отрасли, технологии и продукты, проведут в экспокапсулы и погрузят всех желающих в AR-искусство с помощью "оживающих" картин. Также в программе запланировано посещение инженерной лаборатории и изучение 3D-прототипирования.

Другая экскурсия центра расскажет все о роботах. На примере компаний – резидентов "Сколково" гостям продемонстрируют, как менялась автоматизированная техника и какие перспективы у этого направления. Кроме того, все участники смогут познакомиться с робожителями Технопарка: дружелюбным консультантом, уборщиками и даже питомцем – роботом-собакой.

Другая программа посвящена IT и искусственному интеллекту. В рамках экскурсии гостей познакомят с именитыми представителями отрасли и одним из лучших стартапов последних лет. Там же можно будет потанцевать с роботом и подискутировать о будущем, к которому приведет людей развитие нейросетей.

Попасть на все экскурсии центра "Сколково" можно до 8 сентября по предварительной регистрации.

Все подробности и другие экскурсии доступны по ссылке.



