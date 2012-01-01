Серфингом и йогой в гамаках можно заняться на фестивале "Москва 2030"

Ежедневно в Москве проходят десятки мероприятий в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". В том числе и вечером: жители столицы могут поучаствовать в огромном количестве активностей после рабочего дня. Подробнее – в нашем материале.

Кино в Парке Горького и сапы в "Музеоне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Каждую пятницу и субботу с 18:00 до 19:00 в Парке Горького можно увидеть выступления молодых артистов – концерты проходят на площадке "Молодежная точка "Телепорт".

Там же по пятницам и субботам проходит "Дискотека будущего": с 20:00 до 22:30 гости фестиваля могут посмотреть световое шоу и послушать выступления знаменитых диджеев и исполнителей.

Другой вариант – кино: в "Музеоне" под открытым небом можно посмотреть старые добрые советские фильмы (программа доступна по ссылке). Летний кинотеатр с огромным экраном и удобными пуфами открыт для всех желающих. При этом организаторы подготовили программу, которая будет по душе и взрослым, и детям: в числе фильмов – "Три тополя на Плющихе", "Василиса Прекрасная", "По щучьему велению" и другие.

Фанаты активного отдыха могут завершить рабочий день на водном тренажере "Серфинг" (необходима регистрация). Тренеры научат всех желающих стоять на доске и выполнять базовые элементы в двух взрослых бассейнах и одном детском.

Кроме того, до 21:00 можно прокатиться на сапах по настоящей реке, которая пролегла на площадке до 8 сентября.

Для более спокойного завершения дня любой желающий (старше 12 лет) может прийти на мастер-класс по йоге в гамаках. На занятиях под открытым небом ждут как опытных, так и начинающих спортсменов.

Оркестры в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Любители классической музыки оценят концерты в рамках II Фестиваля юношеских оркестров мира в "Зарядье".

Например, 16 августа зрители смогут насладиться игрой Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета, а 17-го под вечерним московским небом выступит Сводный юношеский симфонический оркестр стран СНГ, который объединит молодые таланты из нескольких стран.

Кулинария на Манежной

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В самом центре столицы, на Манежной площади можно понаблюдать за кулинарными талантами московских поваров. 14 августа в 19:00 в честь Медового Спаса запланирован батл "Медовая коврижка VS Печенье с медом и орехами", а вечером 16-го гости увидят "схватку" ко Дню малинового варенья.

Также посетителей ждут кулинарная викторина, сувениры и, конечно, интересные рецепты.

Чаепитие на Тверской площади

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Другой вариант вкусного вечера – фестиваль впечатлений "Московское чаепитие". С понедельника по четверг на Тверской площади проходят кинопоказы, мастер-классы и лекции, а с пятницы по воскресенье – театрализованные представления, флешмобы и экскурсии по чайным точкам Москвы.

"Красный Октябрь"

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

На "Красном Октябре" тоже найдутся развлечения для любителей активно отдохнуть после работы. Например, 13 августа на площадке пройдет мастер-класс по хип-хоп-танцам от команды FarFor. В программе также перформанс с хореографией от лучших танцоров, а до и после мероприятия гостей ждут диджей-сеты.

Помимо этого, 17 и 24 августа там пройдут мастер-классы по баскетболу от игрока медиалиги Дениса Берга.

А, наоборот, настроиться на рабочую неделю можно будет на музыкальных бранчах (каждое воскресенье с 11 августа по 1 сентября). Во дворе перед главной сценой посетителей будут ждать шезлонги, еда, напитки и приятная музыка.

Другие мероприятия и расписание площадок фестиваля-форума доступны по ссылке.