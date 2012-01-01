Гости форума-фестиваля "Москва 2030" смогут получить новые знания

1 августа в столице открылся масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". На более чем 30 площадках гостей ждут интерактивные зоны, игры, инсталляции, а также познавательные лекции и экскурсии. Рассказываем, что нового можно узнать и увидеть на фестивале.

Московский транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На площадке "Манеж" в самом сердце столицы можно окунуться в прошлое, оценить настоящее и прикоснуться к будущему. Это большая интерактивная выставка о достижениях московского транспорта и его развитии с мультимедийными интерактивами.

Здесь гостям показывают Москву начала нулевых с зазывалами на автобусы и торговыми ларьками возле метро. После посетители могут увидеть все возможности настоящего: удобные билетные терминалы, оплату по биометрии и другие умные сервисы.

Особенная часть программы – Москва будущего с нейросетью, которая помогает спроектировать станцию метро в городе, в горах, на пляже, под водой или в космосе. Кроме того, здесь же можно опробовать беспилотные трамваи, которые будут доступны горожанам в реальности уже осенью этого года.

На этом же стенде можно совершить виртуальную поездку из Москвы в Санкт-Петербург на мультимедийном поезде высокоскоростной магистрали. В ближайшем будущем этот путь будет занимать чуть больше двух часов, хотя еще в XIX веке путешественники проводили в дороге четыре дня на дилижансе.

Познакомиться с организмом

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Узнать биологический возраст своего организма, попробовать себя в роли медика и увидеть настоящую операционную можно в Гостином Дворе. Например, в арт-пространстве "Тупик вредных привычек" можно посмотреть, как курение, алкоголь и наркотики меняют жизнь людей, а также представить, какой может стать Москва, если ее жители не откажутся от вредных привычек.

Необычной точкой на площадке стала интерактивная зона "Узнай свой организм": гости форума смогут буквально прогуляться среди почек, сердца и легких, увидеть реалистичную имитацию органов и узнать, как они работают. Также там можно найти различные инсталляции: на арт-объекте "Аромат медицины" представлены пять запахов, которые созданы специально для городских поликлиник.

Кроме того, в Гостином Дворе работает площадка "Творческая мастерская", где юных гостей фестиваля ждут разные мастер-классы и лекции. Например, цикл тематических бесед с врачами: 10 августа дерматовенеролог Эдуард Демченко расскажет об уходовых и солнцезащитных средствах, витаминах и микроэлементах, которые помогают продлить молодость кожи и тела в целом. А 11-го в зале "Москва" специалист по светскому и деловому общению, телеведущая, этнограф и автор курса по межкультурным коммуникациям Татьяна Полякова будет гостем подкаста "Кто хочет стать долгожителем?". Слушатели узнают, как в цифровом мире этикет помогает сохранять уважение друг к другу и находить общий язык с людьми.

Культурный и финансовый чекап

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Один из самых технологичных парков столицы, "Зарядье", приготовил для посетителей арт-инсталляции, световые шоу и мультимедийные экспозиции. В частности, свои работы на форуме представили несколько московских авторов и студий, которые работают на стыке науки и искусства.

Например, Signatura создала визуальную интерпретацию, которая раскрывает тайну появления новой жизни и закладывает основы для будущего развития всех живых существ. Эти же авторы представили инсталляцию, благодаря которой можно посмотреть на закаты и рассветы в поле прямо в центре Москвы. Днем здесь показывают ясное небо и облака, а вечером – разнообразную палитру цветов и оттенков закатного неба России.

Погрузиться в мир фантазий можно на инсталляции Twist от студии Dreamlaser. Огромное пространство в форме переплетающихся труб живет своей жизнью: снаружи можно увидеть, как оно дышит, а внутри – попрыгать на батуте.

Кроме того, на площадке пройдет просветительский марафон "Неделя финансовой грамотности". В рамках форума гости смогут посетить множество тематических лекций, позаниматься на VR-тренажерах, пройти финансовый чекап, поучаствовать в квизах и мастер-классах. Например, понять все самое сложное о налогах и вычетах можно будет 15 августа, а 29-го – как превратить блогерство в бизнес, начать свое дело и продвигать себя в Сети (регистрация на все мероприятия доступна по ссылке).

Спорт будущего

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В свою очередь, на площадке Южного спортивного ядра в "Лужниках" гости смогут узнать, что такое фиджитал-спорт. 12 августа руководитель Всероссийской федерации фиджитал-спорта Дмитрий Григорьев расскажет гостям, как сочетаются традиционные дисциплины с виртуальной реальностью и что сделано в городе для развития инфраструктуры функционально-цифрового спорта.

А 18-го числа многократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный поговорит с участниками о перспективах развития фиджитал-спорта.

Попробовать свои силы в этом формате можно будет на мультиспортивной площадке в "Лужниках".

Модная одежда и прически

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Познакомиться с модной стороной столицы можно на Болотной площади. Гости маркета "Сделано в Москве" могут оценить тысячи товаров местных производителей, а также увидеть магазины будущего. Для посетителей работают четыре арт-павильона, фуд-корт и большая программа.

На площадке павильона косметики, который сделан в форме больших духов, можно посетить мастер-классы по созданию причесок, которые точно будут в тренде города будущего. Мужчинам же расскажут, как правильно ухаживать за бородой и волосами. Там же можно создать свой уникальный аромат под руководством основателя парфюмерного бренда.