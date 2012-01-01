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08 августа, 18:25

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Гости форума-фестиваля "Москва 2030" смогут получить новые знания

Мастер-классы и лекции: чему можно научиться на форуме-фестивале "Москва 2030"

1 августа в столице открылся масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". На более чем 30 площадках гостей ждут интерактивные зоны, игры, инсталляции, а также познавательные лекции и экскурсии. Рассказываем, что нового можно узнать и увидеть на фестивале.

Московский транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На площадке "Манеж" в самом сердце столицы можно окунуться в прошлое, оценить настоящее и прикоснуться к будущему. Это большая интерактивная выставка о достижениях московского транспорта и его развитии с мультимедийными интерактивами.

Здесь гостям показывают Москву начала нулевых с зазывалами на автобусы и торговыми ларьками возле метро. После посетители могут увидеть все возможности настоящего: удобные билетные терминалы, оплату по биометрии и другие умные сервисы.

Особенная часть программы – Москва будущего с нейросетью, которая помогает спроектировать станцию метро в городе, в горах, на пляже, под водой или в космосе. Кроме того, здесь же можно опробовать беспилотные трамваи, которые будут доступны горожанам в реальности уже осенью этого года.

На этом же стенде можно совершить виртуальную поездку из Москвы в Санкт-Петербург на мультимедийном поезде высокоскоростной магистрали. В ближайшем будущем этот путь будет занимать чуть больше двух часов, хотя еще в XIX веке путешественники проводили в дороге четыре дня на дилижансе.

Познакомиться с организмом

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Узнать биологический возраст своего организма, попробовать себя в роли медика и увидеть настоящую операционную можно в Гостином Дворе. Например, в арт-пространстве "Тупик вредных привычек" можно посмотреть, как курение, алкоголь и наркотики меняют жизнь людей, а также представить, какой может стать Москва, если ее жители не откажутся от вредных привычек.

Необычной точкой на площадке стала интерактивная зона "Узнай свой организм": гости форума смогут буквально прогуляться среди почек, сердца и легких, увидеть реалистичную имитацию органов и узнать, как они работают. Также там можно найти различные инсталляции: на арт-объекте "Аромат медицины" представлены пять запахов, которые созданы специально для городских поликлиник.

Кроме того, в Гостином Дворе работает площадка "Творческая мастерская", где юных гостей фестиваля ждут разные мастер-классы и лекции. Например, цикл тематических бесед с врачами: 10 августа дерматовенеролог Эдуард Демченко расскажет об уходовых и солнцезащитных средствах, витаминах и микроэлементах, которые помогают продлить молодость кожи и тела в целом. А 11-го в зале "Москва" специалист по светскому и деловому общению, телеведущая, этнограф и автор курса по межкультурным коммуникациям Татьяна Полякова будет гостем подкаста "Кто хочет стать долгожителем?". Слушатели узнают, как в цифровом мире этикет помогает сохранять уважение друг к другу и находить общий язык с людьми.

Культурный и финансовый чекап

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Один из самых технологичных парков столицы, "Зарядье", приготовил для посетителей арт-инсталляции, световые шоу и мультимедийные экспозиции. В частности, свои работы на форуме представили несколько московских авторов и студий, которые работают на стыке науки и искусства.

Например, Signatura создала визуальную интерпретацию, которая раскрывает тайну появления новой жизни и закладывает основы для будущего развития всех живых существ. Эти же авторы представили инсталляцию, благодаря которой можно посмотреть на закаты и рассветы в поле прямо в центре Москвы. Днем здесь показывают ясное небо и облака, а вечером – разнообразную палитру цветов и оттенков закатного неба России.

Погрузиться в мир фантазий можно на инсталляции Twist от студии Dreamlaser. Огромное пространство в форме переплетающихся труб живет своей жизнью: снаружи можно увидеть, как оно дышит, а внутри – попрыгать на батуте.

Кроме того, на площадке пройдет просветительский марафон "Неделя финансовой грамотности". В рамках форума гости смогут посетить множество тематических лекций, позаниматься на VR-тренажерах, пройти финансовый чекап, поучаствовать в квизах и мастер-классах. Например, понять все самое сложное о налогах и вычетах можно будет 15 августа, а 29-го – как превратить блогерство в бизнес, начать свое дело и продвигать себя в Сети (регистрация на все мероприятия доступна по ссылке).

Спорт будущего

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В свою очередь, на площадке Южного спортивного ядра в "Лужниках" гости смогут узнать, что такое фиджитал-спорт. 12 августа руководитель Всероссийской федерации фиджитал-спорта Дмитрий Григорьев расскажет гостям, как сочетаются традиционные дисциплины с виртуальной реальностью и что сделано в городе для развития инфраструктуры функционально-цифрового спорта.

А 18-го числа многократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный поговорит с участниками о перспективах развития фиджитал-спорта.

Попробовать свои силы в этом формате можно будет на мультиспортивной площадке в "Лужниках".

Модная одежда и прически

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Познакомиться с модной стороной столицы можно на Болотной площади. Гости маркета "Сделано в Москве" могут оценить тысячи товаров местных производителей, а также увидеть магазины будущего. Для посетителей работают четыре арт-павильона, фуд-корт и большая программа.

На площадке павильона косметики, который сделан в форме больших духов, можно посетить мастер-классы по созданию причесок, которые точно будут в тренде города будущего. Мужчинам же расскажут, как правильно ухаживать за бородой и волосами. Там же можно создать свой уникальный аромат под руководством основателя парфюмерного бренда.

Помимо этого, более чем на 50 объектах городской инфраструктуры пройдут дни открытых дверей. Гости узнают, как работают городские службы и что делает Москву одним из самых современных мегаполисов. Например, столичный департамент культурного наследия подготовил экскурсии, посвященные восстановленным памятникам истории и культуры. А о технологичных проектах столицы можно узнать в павильоне "Умный город" на ВДНХ, где запланированы путешествия по мультимедийной выставке.

В свою очередь, гости станции водоподготовки "Мосводоканала" смогут узнать о технологиях очистки воды, а на городских предприятиях гости увидят этапы производства лифтов и асфальта, попробуют себя в роли лаборантов Мосгаза и многое другое. Детали доступны на сайте.

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Шмакова Екатерина

Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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