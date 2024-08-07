Эксперт: форум-фестиваль "Москва 2030" отражает стратегию развития столицы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Проходящий в столице форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" отражает стратегию развития города, сообщила урбанист, автор "Russpass журнала" Елена Верещагина в беседе с Агентством "Москва".

"Москва подводит итоги предыдущего цикла работы и рассказывает, каких системных изменений удалось добиться. Не только многие горожане, но даже профильные эксперты не помнят, каким был город еще в 2010 году. За 10 лет Москве удалось, например в 200 раз увеличить инфраструктуру, кардинально повысить мобильность горожан (в 2,5 раза), создать самую умную систему метро в мире, создать цифровые услуги для медицины и социальной сферы, построить более 100 новых музеев. И это только цифры. Важно, что изменения стали нативными для горожан – они воспринимают их как само собой разумеющееся", – сказала Верещагина.

Она подчеркнула, что раньше планы по развитию городов было принято обсуждать только в узких экспертных кругах.

"Сегодня Москва открыто делится стратегией развития города до 2030 года, которая охватывает все сферы жизни города – от медицины до туризма, от строительства до благотворительности. И стратегия эта написана не общими словами. В ней зафиксированы конкретные цифры. Так, у Москвы есть цель увеличить число туристов больше, чем вдвое, до 52 миллионов человек в год, окончательно перевести автобусный парк на электробусы, отреставрировать больше 600 культурных объектов. Будет интересно наблюдать, как город справляется с этими вызовами. <…> В наше турбулентное время особенно важно, что у города есть понятный, четкий и вдохновляющий план на будущее, к которому к тому же еще и хочется быть причастным", – отметила Верещагина.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Он призван ознакомить горожан с самыми передовыми технологиями и инновациями, применяемыми в столице, дать возможность увидеть новые перспективы развития всех сфер городской жизни и вдохновить вместе строить большие планы на будущее.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили принять участие в экскурсиях, посвященным истории развития экономики столицы. Они состоятся в рамках форума с 10 августа по 8 сентября. Также горожан познакомят с архитектурой центра столицы.

