Несколько мастер-классов пройдут на Тверском бульваре в рамках "Москвы 2030"

Фото: moscow2030.mos.ru

Мастерская моды и транспорта развернется на Тверском бульваре в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Для гостей проведут несколько мастер-классов, на которых участники представят, какую одежду люди будут носить в будущем и как преобразится транспортная инфраструктура.

Так, мастер-класс "Транспорт будущего" будет проходить у памятника Сергею Есенину 9 августа в 15:00 и 11 августа в 13:00. Участникам предложат создать макет футуристичного вокзала.

9 августа в 16:00 и 10 августа в 15:00 желающие смогут расписать автомобиль будущего. Оформить летающее такси можно будет 10 августа в 13:00 и 11 августа в 14:00. Скоростной поезд будущего будут декорировать 10 августа в 17:00 и 11 августа в 16:00.

Создать свою световую композицию можно будет 10 августа в 14:00 и 11 августа в 17:00.

Дизайн-студия на Тверском бульваре, в свою очередь, приглашает на мастер-классы всех желающих от 5 лет. Участники обсудят, какие модные аксессуары можно использовать для украшения образа, а также изготовят портмоне. Мастер-класс пройдет 9, 10 и 11 августа в 17:00.

Работы российских дизайнеров можно будет увидеть 9 августа в 16:00, а также 10 и 11 августа в 13:00.

10 и 11 августа в 14:00 и 15:00 участники будут в игровой форме изучать язык моды. В 18:00 преподаватели помогут всем желающим задекорировать обувь.

Ранее "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" открылась в рамках форума-фестиваля в одноименном центральном выставочном зале. Экспозиция представляет из себя 20 интерактивных площадок на 9 тысячах квадратных метров. Она посвящена развитию транспортного комплекса столицы до 2030 года.

При этом сама выставка делится на две части. Первая рассказывает прошлое и настоящее столичного транспорта, а вторая – его будущее.

