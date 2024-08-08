Эксперт: форум-фестиваль "Москва 2030" отражает планы развития туризма в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" показывает не только архитектурные и ландшафтные особенности столицы, но и отражает планы развития туризма в городе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала гид-экскурсовод, иллюстратор, искусствовед Полина Гурьянова.

"В рамках форума-фестиваля проводится очень много образовательных мероприятий, где можно узнать, например, основы финансовой грамотности, про искусственный интеллект, а в "Лужниках" – погрузиться в тему природы и экологии, там даже есть автоматическая станция, которая контролирует качество воздуха", – напомнила она.

Она подчеркнула, что знания, полученные на образовательных мероприятиях форума, являются лучшим вкладом в будущее.



"Для меня, как для экскурсовода, это особенно ценно", – уверена она.

При этом многие площадки проекта, по словам Гурьяновой, останутся точками притяжения для будущих поколений москвичей и туристов. Согласно программе развития туризма, сказала она, в 2030 году в развлекательные и культурно-познавательные поездки в столицу отправятся около 24 миллионов человек.



Проходящий в столице форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" отражает стратегию развития города, рассказывала ранее другой эксперт Елена Верещагина. По словам урбаниста, многие профильные эксперты даже не помнят, каким был город еще в 2010 году. Так, за 10 лет Москве удалось в 200 раз увеличить инфраструктуру и кардинально повысить мобильность горожан.

