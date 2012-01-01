Москвичи смогут поучаствовать в съемках фильма на форуме "Москва 2030"

Большой "Киногород" открылся в парке искусств "Музеон" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Здесь все желающие могут узнать, как устроен мир актеров и режиссеров, и даже ненадолго стать частью профессионального сообщества. Подробнее – в нашем материале.
Примерить роль
Попробовать себя в роли актера советских фильмов и увидеть, как снимается кино, можно на сцене "Киногорода", рассказал режиссер-постановщик мероприятий площадки Всеволод Хованский. Локация оформлена по мотивам исторического здания Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой и три раза в день превращается в павильон с локациями из знаменитых картин.
Например, любой желающий может принять участие в съемках "Бриллиантовой руки", "Летучей мыши", "Карнавала", "Берегись автомобиля", "Формулы любви" и "Гостьи из будущего". Отмечается, что работой руководят профессиональные режиссеры, операторы, звукорежиссеры, костюмеры и гримеры.
Освоить сценбой
Для того чтобы попробовать боевые искусства, можно побывать на мастер-классе по сценическому бою. На площадке "Киногорода" специалисты из Санкт-Петербурга рассказывают про основы постановки, съемки и монтажа драк в фильмах. Они учат взаимодействовать с реквизитом, объясняют технику безопасности и раскрывают тайны работы каскадеров.
Как рассказал Всеволод Хованский, на занятиях даже №хрупкая девушка или маленький ребенок смогут одолеть пять-семь крупных парней". Он отметил, что каждый участник в конце получит видео с отработкой элементов.
Попасть на площадку можно в порядке живой очереди.
Изучить приемы
На площадке "Киногорода" также проходят различные мастер-классы и лекции, посвященные раскрепощению и работе с актерами. Например, на занятиях по актерскому мастерству все желающие смогут снять внутренние зажимы и освоить мастерство импровизации. А на лекциях преподавателя Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Надежды Маркаловой участникам расскажут об истории спецэффектов и комбинированных съемках, современных методах и звездных приемах.
Кроме того, дважды в день на площадке можно посетить танцевальные мастер-классы, которые проводят опытные актеры кино, театра и рекламы. Некоторые занятия проводят также танцоры Московского государственного академического театра оперетты.
Тех, кто хочет узнать секреты взаимодействия с актерами, костюмерами и декораторами, приглашают на лекции профессионального режиссера Сергея Данеляна. Также в программе запланирована лекция об истории спецэффектов и комбинированных съемок.
Посмотреть кино
После всех активностей любители кино могут отправиться на просмотр любимых фильмов под открытым небом. На площадке "Музеона" все желающие могут расположиться на удобных пуфах и окунуться в атмосферу картин "Москва слезам не верит", "Марья-искусница", "Джентльмены удачи", "Девчата", "Василиса прекрасная" и других.
Летний кинотеатр работает со вторника по воскресенье. Предварительная регистрация для мероприятия не требуется.
Подробное расписание работы площадок и программу мероприятий можно посмотреть на сайте форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".