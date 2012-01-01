Москвичи смогут поучаствовать в съемках фильма на форуме "Москва 2030"

Большой "Киногород" открылся в парке искусств "Музеон" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Здесь все желающие могут узнать, как устроен мир актеров и режиссеров, и даже ненадолго стать частью профессионального сообщества. Подробнее – в нашем материале.



Примерить роль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Попробовать себя в роли актера советских фильмов и увидеть, как снимается кино, можно на сцене "Киногорода", рассказал режиссер-постановщик мероприятий площадки Всеволод Хованский. Локация оформлена по мотивам исторического здания Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой и три раза в день превращается в павильон с локациями из знаменитых картин.



Всеволод Хованский режиссер-постановщик мероприятий площадки "Киногород" Возможность оказаться внутри съемочного процесса завораживает людей. Тем более когда можно самим сняться в кино, попробовать себя в качестве актера. Поэтому люди останавливаются рядом с нашей площадкой, даже когда просто идут по своим делам.

Например, любой желающий может принять участие в съемках "Бриллиантовой руки", "Летучей мыши", "Карнавала", "Берегись автомобиля", "Формулы любви" и "Гостьи из будущего". Отмечается, что работой руководят профессиональные режиссеры, операторы, звукорежиссеры, костюмеры и гримеры.

Освоить сценбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Для того чтобы попробовать боевые искусства, можно побывать на мастер-классе по сценическому бою. На площадке "Киногорода" специалисты из Санкт-Петербурга рассказывают про основы постановки, съемки и монтажа драк в фильмах. Они учат взаимодействовать с реквизитом, объясняют технику безопасности и раскрывают тайны работы каскадеров.

Как рассказал Всеволод Хованский, на занятиях даже №хрупкая девушка или маленький ребенок смогут одолеть пять-семь крупных парней". Он отметил, что каждый участник в конце получит видео с отработкой элементов.

Попасть на площадку можно в порядке живой очереди.

Изучить приемы

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

На площадке "Киногорода" также проходят различные мастер-классы и лекции, посвященные раскрепощению и работе с актерами. Например, на занятиях по актерскому мастерству все желающие смогут снять внутренние зажимы и освоить мастерство импровизации. А на лекциях преподавателя Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Надежды Маркаловой участникам расскажут об истории спецэффектов и комбинированных съемках, современных методах и звездных приемах.

Кроме того, дважды в день на площадке можно посетить танцевальные мастер-классы, которые проводят опытные актеры кино, театра и рекламы. Некоторые занятия проводят также танцоры Московского государственного академического театра оперетты.

Тех, кто хочет узнать секреты взаимодействия с актерами, костюмерами и декораторами, приглашают на лекции профессионального режиссера Сергея Данеляна. Также в программе запланирована лекция об истории спецэффектов и комбинированных съемок.

Посмотреть кино

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

После всех активностей любители кино могут отправиться на просмотр любимых фильмов под открытым небом. На площадке "Музеона" все желающие могут расположиться на удобных пуфах и окунуться в атмосферу картин "Москва слезам не верит", "Марья-искусница", "Джентльмены удачи", "Девчата", "Василиса прекрасная" и других.

Летний кинотеатр работает со вторника по воскресенье. Предварительная регистрация для мероприятия не требуется.

Подробное расписание работы площадок и программу мероприятий можно посмотреть на сайте форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".