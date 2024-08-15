День поэзии шестидесятников пройдет на форуме "Москва 2030" в Гостином Дворе

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Музыкально-поэтическая программа "Шестидесятники. Поэзия и музыка" будет представлена в Гостином дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетители смогут послушать стихи и песни Роберта Рождественского, а также его современников. Перед гостями выступят артист театра и кино Евгений Волков, певец Владислав Косарев и другие исполнители.

Кроме того, на сцену выйдет дочь поэта Екатерина Рождественская, которая расскажет, кому писатель посвящал свои стихи, каким он был в быту и почему никогда не смеялся над собственными шутками.

Концерт пройдет 17 августа в зале "Москва", начало запланировано на 15:00. Предварительная регистрация не требуется.

На площадке в Гостином Дворе гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут погрузиться в мир театра и классической музыки. Для посетителей было подготовлено свыше 20 концертов и театральных постановок.

К примеру, 25 и 31 августа в 12:00 оркестр "Виртуозы Москвы" проведет цикл научно-популярных концертов, на которых гости познакомятся с фактами из мира науки в сопровождении музыки.

За первые 10 дней проведения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" его площадки посетили уже более 1,7 миллиона раз. За это время прошло 5 376 мероприятий, из них 2 944 – научно-познавательных.