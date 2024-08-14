Эксперт: "Москва 2030" дает импульс для дальнейшего развития города

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" дает импульс для дальнейшего развития столицы. Об этом заявила гендиректор Музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова.

По словам эксперта, форум предоставляет посетителям возможность увидеть, чего достигла Москва, и помечтать о будущем городе через 10 и 50 лет.

"Москва 2030" объединила все значимые точки столицы: форум-фестиваль проходит, например, в "Лужниках", "Зарядье", Парке Горького, "Сколково" и на многих других площадках", – цитирует гендиректора объединения Агентство "Москва".

Трапкова подчеркнула, что объединение "Музей Москвы" совместно с градостроительным комплексом организовало велосипедные экскурсии, в рамках которых гости могут увидеть объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ). Горожанам предлагают посмотреть на городскую реальность перед новыми изменениями, что стало возможно благодаря "Москве 2030", добавила эксперт.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице 1 августа. В каждом районе Москвы проводятся выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Мероприятия организованы на 30 площадках по 8 сентября включительно.

Между тем на сайте форума появился раздел "Экскурсии". Сервис позволяет москвичам присоединиться к познавательным прогулкам по улицам и знаковым местам города – в специальном разделе доступны сотни тематических прогулок, в том числе по закрытым объектам.

