На сайте форума-фестиваля "Москва 2030" появился раздел "Экскурсии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Раздел "Экскурсии" появился на сайте форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сервис позволит москвичам присоединиться к познавательным прогулкам по улицам и знаковым местам города – в специальном разделе доступны сотни тематических прогулок, в том числе по закрытым объектам. Список экскурсий будут пополнять на протяжении всего форума-фестиваля.

Свои двери откроют исторические объекты, современные научные парки и места, которые обычно закрыты для посетителей. К примеру, на экскурсии "Южный порт пяти морей" расскажут, как менялся Южный речной вокзал в ХХ веке и возрождался в ХХI столетии.

Посетить можно будет центры московского долголетия, ментального здоровья и другие важные социальные объекты. Сейчас их работе уделяется особое внимание.

Также можно присоединиться к одной из городских экскурсий цикла "Москва экономическая", на которых познакомят с архитектурой центра столицы, с историей развития и перспективами городской экономики. Экскурсии проходят каждые выходные с 10 августа по 8 сентября.

Все мероприятия бесплатные, для посещения некоторых из них потребуется предварительная регистрация на сайте форума-фестиваля. Для записи на экскурсии надо авторизоваться на сайте Russpass с помощью учетной записи на портале mos.ru. Помимо этого, для регистрации на экскурсии по закрытым объектам потребуется ввести паспортные данные.

Russpass также поможет посетителям форума-фестиваля сориентироваться в насыщенной программе. Для удобства навигации создали специальный фильтр, посвященный проекту. Пользователи могут спланировать визит на любую из городских площадок или построить тематический маршрут по нескольким флагманским точкам.

На Тверском бульваре в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" открылась мастерская моды и транспорта. Для гостей проведут несколько мастер-классов, на которых участники представят, какую одежду люди будут носить в будущем и как преобразится транспортная инфраструктура.