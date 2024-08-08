Гости "Москвы 2030" могут совершить виртуальную поездку в Петербург

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На интерактивной выставке "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" представили новую экспозицию, позволяющую гостям совершить виртуальное путешествие по маршруту будущей первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Экспозиция представляет из себя мультимедийный поезд, из окон которого пассажиры увидят знакомые города и знаковые достопримечательности. Кроме того, гости смогут оценить скорость состава и узнать, насколько сократится время в пути от Москвы до Твери, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

Новые поезда начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в 2028 году. Они будут развивать скорость до 400 километров в час, что позволит сократить время в пути до двух часов пятнадцати минут.

"Строительство первой высокоскоростной магистрали в рамках проекта президента России Владимира Путина – одна из важных задач программы развития транспортного комплекса Москвы до 2030 года", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, ВСМ-1 не только ускорит пассажирское сообщение между крупнейшими городами России, но и повысит мобильность жителей регионов, а также окажет стимулирующий эффект для экономики.

"Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" открылась 1 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в одноименном центральном выставочном зале. Экспозиция представляет из себя 20 интерактивных площадок на 9 тысячах квадратных метров. Она посвящена развитию транспортного комплекса столицы до 2030 года.

При этом сама выставка делится на две части. Первая рассказывает прошлое и настоящее столичного транспорта, а вторая – его будущее.