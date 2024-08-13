За 10 дней площадки форума-фестиваля "Москва 2030" посетили 1,7 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За первые 10 дней проведения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" его площадки посетили уже более 1,7 миллиона раз. За это время прошло 5 376 мероприятий, из них 2 944 – научно-познавательных, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В большом амфитеатре в парке "Зарядье" 13 августа с 21:00 до 22:00 гостей приглашают на спектакль "Лента поэзии. Шестидесятники" театра "У Никитских ворот". С 19:00 до 20:30 15 августа в зале "Москва" в Гостином Дворе состоится спектакль "Без галош элегантнее" Театра Терезы Дуровой.

С 13 по 18 августа павильон "Экономика Москвы" в спорткомплексе "Лужники" организует настольные игры по экономике. В них можно принять участие всей семьей. Кроме того, 17 и 18 августа с 14:30 до 21:00 семьи с детьми могут принять участие в интеллектуально-развлекательной командной викторине "Ты – часть экономики Москвы".

В Гостином Дворе 14 августа в 12:00 откроется музыкальная лаборатория "Музыка и физика". Участники оркестра "Виртуозы Москвы" и инженер-физик, специалист по физике звука Филипп Рябов расскажут о науке с помощью музыки.

16 и 17 августа на площадке "Красный Октябрь" пройдет шоу с выступлениями популярных артистов и диджей-сетами. Гостей ждут хиты российских артистов Антохи МС, Soda Luv и Eighteen, рок-группы "Казускома" и других исполнителей.

Посетители Музея транспорта Москвы смогут узнать о производстве автомобилей "Москвич" с 12:30 до 13:30 14 августа. С помощью наглядных материалов гости узнают о процессе сварки, антикоррозийной защите, окраске, сборке и линиях тестов.

В малом амфитеатре парка "Зарядье" 15 августа с 18:00 до 19:30 для гостей организуют открытую лекцию "Налоги: просто о сложном". Эксперты и финансовые блогеры расскажут об имущественных налогах и налоговых вычетах при покупке квартиры.

В центре современного искусства "Винзавод" с 12 по 27 августа пройдет выставка "Конструкция творчества". В ее рамках посетители смогут увидеть образ строителя с 1930-х годов до нашего времени, уникальные и редкие плакаты, живопись, графику советского периода, а также работы современных художников.

На Аллее Спортивной Славы в спорткомплексе "Лужники" 17 августа с 12:00 до 20:00 будет представлена выставка-пристройство животных из городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет".

Ранее арт-инсталляция появилась в инновационном центре "Сколково" на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На большом пруду установили почти девятиметровый ноутбук, который представляет уникальный IT-проект – метавселенную ВДНХ. В основу проекта легла 3D-копия главной выставки страны из "Цифрового двойника Москвы", в котором есть фотограмметрическая модель территории города.

