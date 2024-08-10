Гости форума-фестиваля "Москва 2030" выбрали экспозиции-фавориты в Гостином Дворе

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Одна из площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" работает в Гостином Дворе. Эта экспозиция посвящена инновациям и стратегиям развития социальной сферы. Спустя неделю после ее открытия посетители составили рейтинг самых популярных точек.

Так, среди лидеров оказался медицинский сектор площадки "Аллея технологий будущего". Ежедневно ее поссещают около трех тысяч гостей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители участвуют в индивидуальных мастер-классах по оказанию первой медицинской помощи и учатся делать внутримышечные инъекции. Кроме того, более тысячи человек каждый день узнают свой биологический возраст и обращаются за рекомендациями по сохранению здоровья. При этом каждый пятый посетитель экспозиции примеряет на себя роль врача-эндоскописта или специалиста по ультразвуковой диагностике.

Популярностью среди гостей форума-фестиваля также пользуется тренажер, установленный в образовательном симуляционном центре. На "Проспект знаний" ежедневно приходит около тысячи человек. Они пробуют себя в роли машиниста электропоезда "Ласточка".

По прошествии первой недели работы "Москвы 2030", популярность тренажера позволила виртуальному поезду добраться из столицы в Иркутск. Он успел преодолеть отметку в 4 200 километров и начал двигаться в направлении Владивостока.

Однако москвичей и гостей города интересует не только путешествие по железнодорожным магистралям. Так, ежедневно поестители приходят на мультимедийную экскурсию "Нестарый Арбат", во время которой проходят около 200 километров по виртуальной улице.

Уникальный маршрут был создан специально для проекта "Московское долголетие". Над его разработкой трудился писатель и москвовед Александр Васькин. Во время экскурсии гостям раскрывают секреты долголетия известных творческих жителей Москвы.

Кроме того, каждый день гости приходят посмотреть иммерсивную постановку "Семейные истории". Во время 45-минутного выступления профессиональные актеры рассказывают, как можно выходить из непростых ситуаций, которые возникают во время кризисных моментов жизни близких людей. В постановке рассказывается о деменции представителей старого поколения или затянувшимся переходным возрасте детей.

Также популярной среди посетителей точкой в Гостином Дворе стал "Перекресток зазеркалья". В этой необычной арт-зоне с зеркалами гости могут представить себя молекулой ДНК и сделать интересные фотографии. Посетители рассказывают, что уникальная экспозиция помогает им подобрать ключ к успеху, здоровью и долголетию.

На площадке также стоят интерактивные стенды и проводятся просветительские встречи. В программу включены и игры для всей семьи, а также различные лекции, спектакли и концерты.

Так, в субботу, 10 августа, в 19:00 в Гостином Дворе запланирован музыкальный перформанс. Всемирно известная саксофонистка Вероника Кожухарова и струнный ансамбль "Пафос" сыграют серию композиций Астора Пьяццоллы, а также исполнят классические произведения Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна, Петра Чайковского и Иоганна Себастьяна Баха.

Уже во вторник, 13 августа, в 12:00 своим и творчеством со зрителями поделится актер театра и кино Сергей Друзьяк. Он хорошо известен детям как популярный телеведущий, а родители знают его благодаря ролям в таких сериалах, как "Кремлевские курсанты", "Дальнобойщики–3" и "Корабль".

В среду, 14 августа, в 12:00 солисты Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" откроют в Гостином Дворе музыкальную лабораторию. В качестве темы для первого концерта была выбрана физика. Посетителям расскажут о том, как рождаются звуки и почему человеческое ухо может чувствовать разницу между музыкой и скрипом или шумом. Первый концерт проведет инженер-физик и специалист по физике звука Филипп Рябов.

Между тем на Тверском бульваре в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется мастерская моды и транспорта. Для гостей проведут несколько мастер-классов, на которых участники представят, какую одежду люди будут носить в будущем и как преобразится транспортная инфраструктура.