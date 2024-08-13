Театральный и музыкальный марафоны пройдут в Гостином Дворе в рамках "Москвы 2030"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут погрузиться в мир театра и классической музыки на площадке в Гостином Дворе. Для посетителей было подготовлено свыше 20 концертов и театральных постановок, сообщает портал мэра и правительства столицы.

14, 25 и 31 августа в 12:00 оркестр "Виртуозы Москвы" проведет цикл научно-популярных концертов, на которых гости познакомятся с фактами из мира науки в сопровождении музыки.

18 августа в 19:00 посетители смогут увидеть выступление солистов Государственного академического Большого театра РФ Кристины Кретовой и Игоря Цвирко. В частности, будут показаны фрагменты из "Щелкунчика", "Лебединого озера", "Кармен" и прочих шедевров классического балета, а в перерывах между выступлениями можно будет послушать композиции струнного квинтета.

Помимо этого, особое внимание на форуме будет уделено семейным представлениям. К примеру, 23 августа в 19:00 гостей форума приглашают на спектакль Театра Терезы Дуровой "Переходный возраст" – основанная на научной литературе и личном опыте участников постановка расскажет о сложностях подросткового периода и поможет людям разных поколений понять друг друга.

7 сентября в 12:00 зрители смогут увидеть программу Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева. Она наполнена различными вокальными и хореографическими постановками.

15 августа в 19:00 посетители смогут наблюдать постановку "Без галош элегантнее", которая посвящена жизни и творчеству Владимира Маяковского, а 27 августа в это же время пройдет одно из ключевых мероприятий – литературно-музыкальный спектакль "Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было". Гости услышат произведения русской классической музыки и насладятся игрой актеров Юрия Анпилогова и Юлии Авшаровой, которые оживят воображаемую встречу двух поэтов.

Кроме того, 29 августа в 19:00 состоится спектакль "Моцарт и Сальери. Версия". Музыкальная драма по пьесе Александра Пушкина позволит гостям заново переосмыслить отношения между двумя композиторами.

Также на площадке будет работать иммерсивный театр "Семейные истории", постановка которого расскажет о жизненных этапах любой семьи: юности, взрослении и старости. Она также научит находить причину проблем и своевременно обращаться за помощью. Для посещения театра необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте форума.

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" также подготовили программу для детей к неделе финансовой грамотности, которая пройдет с 23 по 29 августа на площадке в парке "Зарядье".

Юные жители Москвы научатся формировать план доходов и расходов, разберутся в правилах финансового поведения и получат практические советы по управлению семейным бюджетом.

Экспозиция площадки форума в Гостином Дворе посвящена инновациям и стратегиям развития социальной сферы. Спустя неделю после ее открытия посетители составили рейтинг самых популярных точек. Так, среди лидеров оказался медицинский сектор площадки "Аллея технологий будущего". Ежедневно его посещают около трех тысяч гостей.