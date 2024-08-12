Программу для детей подготовили к неделе финансовой грамотности "Москвы 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" для детей подготовили программу к неделе финансовой грамотности. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Неделя финансовой грамотности пройдет с 23 по 29 августа на площадке в парке "Зарядье". Юные жители Москвы научатся формировать план доходов и расходов, разберутся в правилах финансового поведения и получат практические советы по управлению семейным бюджетом.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что всего пройдет более 80 мероприятий.

"Подача материала и тематика занятий адаптированы для ребят всех возрастов. Мероприятия пройдут как для самых маленьких, от шести до 10 лет, так и для подростков 11–14 лет", – пояснила Зяббарова.

О правилах финансового поведения юным участникам расскажут эксперты центра финансовой грамотности Москвы и популярные персонажи мультфильмов "Смешарики" и "Фиксики", а на просветительских занятиях младших школьников научат разбираться в современных банкнотах.

Эксперты объяснят детям, что такое товары и услуги, как формируется их стоимость. Представители центра финансовой грамотности Москвы Наталья Пивкина и Анна Гайдученко помогут участникам составить первый в своей жизни финансовый план.

При этом мастер-класс "Моя первая банковская карта" позволит юным гостям узнать об основных элементах платежного инструмента и правилах его безопасного использования. С писателем Вероникой Медведевой ребята обсудят, как применять финансовые знания на практике.

Подросткам 11–14 лет предложат обсудить азы инвестирования, страхования и предпринимательства. Для них проведут игру-конструктор "Подели семейный бюджет", где участники в командах будут формировать план доходов и расходов. Участники представят свои проекты и защитят их перед сотрудником Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Ольгой Лаврентьевой.

Кроме того, подростков приглашают на интерактивные лекции, которые проведут эксперты центра финансовой грамотности Анна Арюкова и Анастасия Муравьева, а также руководитель кабинета истории экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Калашнов. На финансовом квизе "Без смартфонов и банковских карт: какими были финансы в детстве твоих родителей" ведущими выступят представители Научно-исследовательского финансового института Минфина России Елена Тимофеева и Мария Соловиченко.

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу проведет для старших школьников мастер-класс "Лупы, деньги, ультрамаги". На деловой игре "СтрахOff, или Как защититься от рисков" участники узнают, что такое страхование и как оно помогает сберечь денежные средства.

Кроме того, ребята сыграют в настольные игры, сюжет и цели которых связаны с финансовой тематикой. Вместе с родителями они смогут посетить ретровыставку счетно-сортировальной техники Банка России. Для юных посетителей разработали специальный маршрутный лист с заданиями. Выполняя их, можно будет получить памятные сувениры и угощения.

Гости форума-фестиваля "Москва 2030" ранее выбрали экспозиции-фавориты в Гостином Дворе. Так, среди лидеров оказался медицинский сектор площадки "Аллея технологий будущего". Ежедневно его посещают около 3 тысяч гостей.

Популярностью также пользуется тренажер, установленный в образовательном симуляционном центре. По прошествии первой недели работы "Москвы 2030" популярность тренажера позволила виртуальному поезду добраться из столицы в Иркутск.