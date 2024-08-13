Арт-инсталляцию на воде установили в "Сколкове" в рамках "Москвы 2030"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Арт-инсталляция появилась в инновационном центре "Сколково" на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На большом пруду установили почти девятиметровый ноутбук, который представляет уникальный IT-проект – метавселенную ВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Теперь пользователи из любого уголка России могут совершить виртуальную прогулку по 3D-копии главной выставки страны. Арт-объект "Ноутбук Mos. Tech" в инновационном центре "Сколково" – образ проводника, соединяющего реальный и виртуальный миры: для погружения в метавселенную достаточно иметь компьютер со стабильным доступом к интернету", – отметила начальник отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий Анастасия Шарова.

В основу проекта легла 3D-копия главной выставки страны из "Цифрового двойника Москвы", в котором есть фотограмметрическая модель территории города. Гости могут совершить виртуальную прогулку, посмотреть архитектурные детали павильонов, музейных экспонатов, увидеть отражение заката, оценить размеры ракеты-носителя "Восток" и послушать пение птиц.

Пользователей приглашают в несколько павильонов. Также специально для метавселенной ВДНХ была создана виртуальная экскурсия по павильону "Космос", музею "Атом" и аттракциону "Круговая кинопанорама". Ее проводит цифровой двойник российского артиста Вани Дмитриенко.

Метавселенная доступна только на персональном компьютере. Благодаря монитору можно погрузиться в виртуальное пространство. Для управления аватаром необходимы будут клавиатура и мышь.

Арт-инсталляция будет работать на большом пруду в "Сколкове" до 8 сентября.

Между тем гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут погрузиться в мир театра и классической музыки на площадке в Гостином Дворе. Для посетителей было подготовлено свыше 20 концертов и театральных постановок. 14, 25 и 31 августа в 12:00 оркестр "Виртуозы Москвы" проведет цикл научно-популярных концертов.

