Собянин объявил об открытии выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Масштабная выставка "Москва промышленная. Город будущего" открылась в "Экспоцентре" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Она продлится до 8 сентября, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В рамках мероприятия более 60 предприятий покажут свою продукцию. Посетители смогут познакомиться с программой развития столичного бизнеса и поддержки инноваций.

Экспозицию поделили на 10 секторов. Среди них присутствуют фармацевтическая и медицинская промышленность, где представлены отечественные аппараты ИВЛ и система динамической коррекции позвоночника, авиастроение с макетом фюзеляжа самолета МС-21 в реальную величину, а также элементы крыла, аэродромное оборудование.

Кроме того, гости могут взглянуть на беспилотные авиационные системы с макетом гражданского беспилотного вертолета для доставки габаритных грузов, иммерсивное шоу с макетами ракеты-носителя "Ангара-А5", низкоорбитальных спутников и аппаратов дистанционного зондирования Земли, а также на макет автомобиля AURUS Senat, седана "Москвич 6" и электромобиля "Москвич 3е".

Отдельную часть выставки занимает особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Вместе с тем на выставке запланировано более 200 мероприятий с мастер-классами по изготовлению микроэлектронной картины, с управлением мини гоночными автомобилями и обучением столярному мастерству.

Ранее арт-инсталляция появилась в инновационном центре "Сколково" на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На большом пруду установили почти девятиметровый ноутбук, который представляет уникальный IT-проект – метавселенную ВДНХ. В основу проекта легла 3D-копия главной выставки страны из "Цифрового двойника Москвы", в котором есть фотограмметрическая модель территории города.

