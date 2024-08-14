14 августа, 14:26Мэр Москвы
Собянин объявил об открытии выставки "Москва промышленная. Город будущего"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Масштабная выставка "Москва промышленная. Город будущего" открылась в "Экспоцентре" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Она продлится до 8 сентября, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
В рамках мероприятия более 60 предприятий покажут свою продукцию. Посетители смогут познакомиться с программой развития столичного бизнеса и поддержки инноваций.
Экспозицию поделили на 10 секторов. Среди них присутствуют фармацевтическая и медицинская промышленность, где представлены отечественные аппараты ИВЛ и система динамической коррекции позвоночника, авиастроение с макетом фюзеляжа самолета МС-21 в реальную величину, а также элементы крыла, аэродромное оборудование.
Кроме того, гости могут взглянуть на беспилотные авиационные системы с макетом гражданского беспилотного вертолета для доставки габаритных грузов, иммерсивное шоу с макетами ракеты-носителя "Ангара-А5", низкоорбитальных спутников и аппаратов дистанционного зондирования Земли, а также на макет автомобиля AURUS Senat, седана "Москвич 6" и электромобиля "Москвич 3е".
Отдельную часть выставки занимает особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва".
Вместе с тем на выставке запланировано более 200 мероприятий с мастер-классами по изготовлению микроэлектронной картины, с управлением мини гоночными автомобилями и обучением столярному мастерству.
Ранее арт-инсталляция появилась в инновационном центре "Сколково" на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На большом пруду установили почти девятиметровый ноутбук, который представляет уникальный IT-проект – метавселенную ВДНХ. В основу проекта легла 3D-копия главной выставки страны из "Цифрового двойника Москвы", в котором есть фотограмметрическая модель территории города.
Какие мероприятия форума-фестиваля "Москва 2030" можно посетить на этой неделе