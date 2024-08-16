Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пригласили в "Киногород"

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

В парке искусств "Музеон" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" открылся "Киногород", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Его центром стала сцена, которую оформили по мотивам исторического здания Московского драматического театра имени Ермоловой. Три раза в день она превращается в павильон, где проходят съемки знаменитых картин, большая часть которых связана с Москвой.

Гости площадки могут не только узнать, как снимают фильмы и как устроен столичный кинокластер, но и сыграть в эпизодах известных фильмов. Среди них "Бриллиантовая рука", "Летучая мышь", "Карнавал", "Берегись автомобиля", "Формула любви" и "Гостья из будущего".

Работой руководят профессиональные режиссеры, операторы, звукорежиссеры, костюмеры и гримеры. Также на площадке можно принять участие в мастер-классах. Наиболее популярным оказался урок по сценическому бою специалистов из Санкт-Петербурга. Присоединиться к занятию могут все желающие в порядке живой очереди.

Дважды в день в "Киногороде" проходят танцевальные мастер-классы под руководством артистов с большим опытом в кино, театре и рекламе. Также профессионалы киноиндустрии читают на площадке лекции. Например, занятия по основам кинорежиссуры ведет режиссер Сергей Данелян. Он раскрывает секреты взаимодействия с актерами, киноцехами, костюмерами и декораторами, а также рассказывает о методах съемки и монтажа.

На лекциях по актерскому мастерству дают практики, помогающие снять внутренние зажимы и освоить мастерство импровизации. На занятиях, которые ведет преподаватель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Надежда Маркалова, можно узнать об истории спецэффектов и комбинированных съемках, современных методах и приемах именитых авторов.

Площадка "Киногород" работает до 8 сентября. Со вторника по четверг мероприятия проходят с 12:00 до 20:00, а в пятницу и субботу – с 12:00 до 21:00.

Москвичей также пригласили посетить музыкально-поэтическую программу "Шестидесятники. Поэзия и музыка", которая также состоится в рамках форума-фестиваля. Концерт пройдет в Гостином Дворе 17 августа.

Посетители смогут послушать стихи и песни Роберта Рождественского, а также его современников. Перед гостями выступят артист театра и кино Евгений Волков, певец Владислав Косарев и другие исполнители.

