Участники СВО встретились с молодежью в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Открытая встреча с участниками спецоперации прошла на молодежной точке "Телепорт" форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Парке Горького, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Герои рассказали о своем опыте, патриотическом воспитании и защите Отечества. Они отметили, что любовью к Родине является готовность отстаивать интересы и ценности своей страны. Участники СВО подчеркнули, что бойцы не только защищают свое государство, но и его историю, традиции и культуру.

Особое внимание герои уделили теме гражданской ответственности. Они указали на важность активной общественной позиции и участия в жизни своего города, региона и России.

"Патриотизм проявляется не только на поле боя. Это ежедневный труд, участие в общественных инициативах, стремление сделать жизнь вокруг себя лучше. Только сплоченное гражданское общество способно противостоять любым вызовам", – добавил один из участников встречи.

Первыми посетителями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", стартовавшего в Гостином Дворе, стали семьи с детьми и близкие участников специальной военной операции. Они посетили такие площадки, как Бульвар "Московского долголетия", Проспект знаний, Аллея технологий будущего и музей "Узнай свой организм". Дети приняли участие в мастер-классах, на которых им помогли создать индивидуальные дизайнерские вещи из обыкновенных шоперов и футболок.

