Кинотеатр-лампочку представят на форуме-фестивале "Москва 2030" в "Лужниках"

Фото: moscow2030.mos.ru

Левитирующий фонтан, пруд-аквариум, библиотека растений, кинотеатр-лампочка, шахматные фигуры в виде архитектурных памятников и прочие арт-объекты представлены в олимпийском комплексе "Лужники". Экспозиции появились там в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства Москвы.

Подготовкой одной из самых необычных площадок фестиваля занимался комплекс городского хозяйства Москвы. Сотрудники ведомства создали чудо-город с аттракционами, играми, мастер-классами и бассейном. Посетить его можно с 12:00 по будням и с 10:00 в выходные дни.

Гостей встречает машина Мосводоканал. На расположенном рядом с ней инфостенде представлена информация о том, какие показатели качества воды регулярно проверяются в столице. Их число составляет 184 позиции.

Пройдя мимо него, посетители попадут в шахматный город. Привычные фигуры в нем заменены на макеты знаковых зданий. Так, в качестве короля выступает Большой театр, а на позиции ферзя находится Спасская башня с курантами, вместо слона стоит башня "Эволюция", а в роли коня – Сокольническая пожарная каланча.

За шахматной доской расположена детская площадка, где юные москвичи и гости города смогут поиграть с мини-экскаваторами. Им представится возможность подвигать различные рычаги и поднять ковши с разноцветными шарами.

Рядом находится бассейн с лежаками. Неподалеку от него в воздухе висит огромный кран, из которого течет вода. Левитирующий фонтан уже приобрел роль одной из самых популярных фотозон. Рядом с ним на газонах представлены фонари-петуньи. Они реагируют на движения прохожих и раскрываются над головами посетителей.

Там же гости смогут пройти под футуристическими арками, которые обдадут их холодным паром после нажатия на необходимую кнопку. Здесь же установлены игровые станции. На одной из них дети смогут поучаствовать в промывании песка в поисках "сокровищ Москвы", а на другой – потушить пожар в окнах многоквартирного дома с помощью гидрантов.

"Мы уже поплескались в бассейне, покатались на карусели и прошли через освежающий тоннель, теперь пойдем на экскаватор. Ребенку очень интересно, он в восторге. Конечно, в нашем детстве ничего такого не было, и здорово, что сегодня в Москве проходят такие фестивали", – поделился Кирилл Венер, который приехал в "Лужники" с женой Натальей и трехлетним сыном Максимом.

Рядом со входом в павильон комплекса городского хозяйства представлен большой аквариум, который имитирует городской пруд. В нем растут кувшинки и камыш, а также плавают разнообразные рыбы. При этом в самом павильоне проводятся лекции и мастер-классы. Посетители смогут принять участие в опытах с катушкой Тесла, сложить из пазлов газораспределительные станции и подводные газопроводы, а также раскрасить фасады исторических зданий.

При соединении цифр на листе по порядку можно увидеть фасад одного из столичных домов, рассказала ведущая мастер-классов фонда капитального ремонта Москвы Екатерина Соболева. Как правило, дети изображают в их окнах собак или кошек. Кроме того, юные гости фестиваля выкладывают цветную отделочную плитку из мозаики. Участники мастер-классов по колористике проводят грунтовку гипсовых слепков домов, после чего их можно будет раскрасить с помощью фломастеров и гуаши.

В соседнем зале экскурсовод Мария Василенок рассказывает гостям о домах, являющихся архитектурными памятниками, в которых подошел к концу капремонт. На экранах появляются изображения зданий, построенных в стиле сталинского ампира, эклектики, модерна, неоклассики и псевдорусском стиле. К последнему относятся доходные дома с узорчатой резьбой, сдвоенными колоннами, декоративными арками и многопрофильными карнизами. В связи с большим количеством мелких архитектурных деталей ремонт в подобных зданиях становится крайне сложным и ответственным процессом.

Интересные факты об этой работе, а также освещении таких зданий, прокладке в них трубопроводов, ремонте дорог и прочих сферах городского хозяйства могут узнать участники специальной викторины. На огромных стендах, которые представляют собой раскрытые книги, написаны вопросы, а на вращающихся окошках появляются варианты ответов на них. Игроки, которые сумеют сделать верный выбор, получат призы.

Между тем на мультимедийном экране, который изображает лампочку, гости площадки могут видеть достижения столицы в сфере благоустройства.

Еще одна экспозиция представлена на территории южного спортивного центра. На пути к ее основным площадкам были установлены резные фигуры диких животных, которые живут на территории Москвы. Также посетители, которые направятся туда, увидят библиотеку растений, стенды, посвященные столичным паркам и природным территориям, автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха и павильон "Экономика Москвы".

В нем гости могут ознакомиться с информацией об экономике города и узнать о собственном вкладе в ее развитие. В игровой зоне им предстоит попробовать свои силы в управлении городом и создать умное производство. После этого посетители смогут пройти в лаундж-зону, где проводятся деловые, интерактивные и настольные игры. Также там можно почитать книги по экономике и принять участие в квизах.

"Каждому гостю мы предлагаем примерить роль представителя любой важной профессии, выбрав аватар конструктора, строителя, медика, педагога или самозанятого. С помощью диджитал-технологий можно узнать, какое значение для городской экономики имеет выбранный персонаж. Далее рассказывают о том, как влияют на экономические процессы и какую цепочку событий запускают привычные нам действия, например поездка на метро или заказ на маркетплейсах. В игровой зоне можно построить город на тач-панели, а в качестве бонуса – сфотографироваться в новом образе, созданном нейросетью", – поделился менеджер павильона Александр Нефедов.

На игровой площадке также представлен восьмиметровый строительный кран. С его помощью дети могут построить любой объект. Юные гости могут создать воздушный мост или возвести электростанцию. Для этого им выдадут светоотражающие жилеты и каски, а в качестве стройматериалов можно будет воспользоваться матами, шинами, бочками, досками и деревянными брусками. Неподалеку находится огромное полотно, на котором дети, вооружившись маркерами, рисуют исторический центр столицы с Кремлем.

"Москва – это идеальный город для жизни семей с детьми: здесь хорошие школы, современные детские и спортивные площадки, много интересных мероприятий. Мы живем в Гольянове, после благоустройства в районе появились прекрасные места для прогулок около пруда, рядом национальный парк "Лосиный Остров", так что можно и не выезжать в центр, если только ради таких фестивалей", – отметила Мария Комолова, мама 10-летней Вероники.

При этом основную часть Южного спортивного центра занимают площадки московского департамента спорта. Здесь гости смогут принять участие в матче по пляжному волейболу и футболу, а также поиграть в настольный теннис и хоккей, сделать разминку на батутах, посетить кибербар, освоить основные элементы паркура и стать участниками фиджитал-турнира, в котором им предстоит сразиться в таких дисциплинах, как "Баскетбол", "Футбол", "Ритм-симулятор" или "Тактическая стрельба". Также на площадке представлена зона для игры в падел-теннис и большой скейт-парк.

Спорт, тесно связанный с цифровыми технологиями, приобрел среди посетителей фестиваля большую популярность. Так, на площадке "Фиджитал-тактическая стрельба" команды, которые разделяются по цвету наконечников на снайперских винтовках, сперва борются друг с другом в популярной компьютерной игре, а потом переходят к захвату точки противника в лабиринте для лазертага.

Также на площадке есть возможность сыграть в панна-футбол. Для этого двое игроков должны бороться один на один, защищая свои ворота. Найдется занятие и для поклонников стритбола. Рядом были установлены два кольца "Точно в цель". В выходные дни с 15:00 до 18:00 все желающие могут принять участие и в игре в классический футбол.

При этом самое большое число зрителей обычно собирается рядом с уникальной декорацией для паркура, которую построил комплекс городского хозяйства. Ведомство вдохновилось фильмом Люка Бессона "13-й район". Здесь профессиональные спортсмены демонстрируют свои навыки в выполнении различных трюков без страховки. Всех желающие могут принять участие в организованных паркурщиками мастер-классах.

"Сын еще маленький для этого вида спорта, но зрелище действительно захватывающее. Интересный и насыщенный получился фестиваль, много площадок, хорошо показана жизнь столицы в игровой форме", – поделился Антон Никифоров, который пришел в "Лужники" с женой Татьяной и пятилетним сыном Даниэлем.

Между тем в рамках форума-фестиваля в "Лужниках" начались кинопоказы под открытым небом. Фильмы можно посмотреть на большом мультимедийном экране. Напротив экрана находится амфитеатр более чем на 100 посадочных мест. Посетителей ждут бесплатные угощения.

