Москвичи увидят световое шоу на форуме-фестивале "Москва 2030" в Гостином Дворе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уникальные световые шоу ежедневно будут проходить на флагманской площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Каждый вечер, начиная с 22:00 и до рассвета, фасад старинного здания оживает с помощью инновационных технологий, иммерсивной графики и 3D-проекции. Перформанс станет отправной точкой к знакомству с форумом-фестивалем.

Для организации такого шоу специалисты произвели лазерное 3D-сканирование фасада Гостиного Двора, чтобы каждый архитектурный элемент исторического памятника стал частью инновационного искусства.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть, как колонны, декоративные элементы и мозаики здания трансформируются, а цветные огни и динамичные проекции наполняют Гостиный Двор новой энергией, показывая его в совершенно ином свете.

По словам замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, световое шоу буквально оживляет фасад Гостиного Двора, создавая удивительный контраст между прошлым и будущим.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе проходит ежедневно со вторника по воскресенье. Площадка работает с 10:00 до 22:00.

Москвичей также пригласили посетить музыкально-поэтическую программу "Шестидесятники. Поэзия и музыка", которая также состоится в рамках форума-фестиваля. Концерт пройдет в Гостином Дворе 17 августа.

Посетители смогут послушать стихи и песни Роберта Рождественского, а также его современников. Перед гостями выступят артист театра и кино Евгений Волков, певец Владислав Косарев и другие исполнители.

