Фармацевтический бар и химическое шоу ожидают гостей форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Гостей выставки "Москва промышленная. Город будущего" приглашают принять участие в научно-популярном иммерсивном спектакле, попробовать напитки в фармацевтическом баре и увидеть химическое шоу. Мероприятия организуют в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Фармацевтическая отрасль в столице представлена более чем 300 предприятиями, которые выпускают востребованные лекарства, медизделия и медтехнику. Именно в Москве производят важнейшие препараты: антибиотики и вакцины, лекарства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, а также препараты для людей с сахарным диабетом", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

По словам Гарбузова, для посетителей открыт арт-объект "Фарм-бар", который будет интересен как детям, так и взрослым. В его зоне можно попробовать напитки из фруктов и овощей, среди которых есть лимонный, морковный, тыквенный, свекольный и яблочный соки, а также напитки из зеленого базилика, киви, петрушки, салата ромэн, сельдерея и шпината.

Вместе с тем посетители могут побывать на иммерсивном шоу, где увидят влияние витаминов и лекарств на работу организма.

Между тем уникальные световые шоу ежедневно будут проходить на флагманской площадке форума-фестиваля "Москва 2030" в Гостином Дворе. Каждый вечер, начиная с 22:00 и до рассвета, фасад старинного здания оживает с помощью инновационных технологий, иммерсивной графики и 3D-проекции. Перформанс станет отправной точкой к знакомству с форумом-фестивалем.

