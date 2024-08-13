Экономисты расскажут москвичам о налогах на лекции фестиваля "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Олег Сосницкий

Лекция "Налоги: просто о сложном" пройдет в парке "Зарядье" с 18:00 до 19:30 часов 15 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гости мероприятия смогут послушать финансовых блогеров и экспертов, а также узнать лично от них про налоговый вычет при покупке квартиры, о налогах и льготах для владельцев недвижимости. Они же расскажут про тонкости при покупке апартаментов и многое другое.

Так, модератором встречи станет блогер Ксения Падерина, замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дарья Мурченко расскажет о льготах для владельцев апартаментов и опровергнет различные мифы при сдаче квартир в аренду.

Начальник управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС Михаил Сергеев объяснит особенности уплаты налогов при продаже недвижимости и напомнит о том, что нужно знать собственникам квартир, купленных по маткапиталу. Также известный налоговый консультант Ирма Гучуа расскажет о налоговых вычетах при покупке квартиры.

Вход свободный, зарегистрироваться можно на сайте форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

В рамках форума также пройдет просветительский марафон "Неделя финансовой грамотности". Гости смогут посетить множество тематических лекций, позаниматься на VR-тренажерах, пройти финансовый чекап, поучаствовать в квизах и мастер-классах.

